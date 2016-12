Eşti tânăr şi vrei o casă? Iată în ce localităţi primarii oferă locuinţe

Ești tânăr și vrei o casă? Iată în ce localități primarii oferă locuințe

Acordarea unor terenuri pe care tinerele familii să-și construiască o locuință sau alocarea unor garsoniere și apartamente în blocuri ANL repre-zintă o prioritate pentru cei mai mulți edili din județul Constanța.Chiar dacă în ultima perioadă, din cauza crizei, bugetul alocat pentru programul de construcție a locuințelor pentru tineri de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a fost redus, primarii s-au descurcat și au găsit soluții pentru rezolvarea problemelor tinerilor.Unul dintre primarii care se confruntă cu o astfel de situație este edilul Gheorghe Cojocaru de la Murfatlar."Am inițiat trei proiecte pe această temă. Unul dintre ele vizează transferarea a două hectare de teren de la MApN în domeniul public cu obligația ca Ministerul Dezvoltării să construiască unități locative. Dintre acestea, 50 la sută vor fi în administrarea MApN iar 50 la sută în administrarea primăriei. Într-un alt proiect am semnat cu ANL pentru construcția a 104 apartamente, însă așteptăm să se dea o hotărâre de Guvern prin care construcția să poată fi realizată printr-un credit privat. Primăria va pune la dispoziție terenul și utilitățile, iar privatul va construi locuințele care vor fi închiriate în regim ANL", a declarat Gheorghe Cojocaru.El a mai spus că, din păcate, nu există terenuri la cererea existentă însă, în curând, vor fi scoase la licitație 50 de locuri de case în satul Siminoc și patru în Murfatlar.La Medgidia, tinerele familii așteaptă cu nerăbdare finalizarea celor două blocuri care vor cuprinde 60 de garsoniere."În acest caz, noi am pus la dispoziție terenul și studiul de fezabilitate. În momentul de față, proiectul a trecut de Comisia ANL și se așteaptă Hotărârea de Guvern pentru a se începe construcția celor două blocuri", a declarat primarul orașului Medgidia, Marian Ior-dache. El a mai spus că, tot pentru tinerele familii a mai repartizat 80 de loturi de case, iar dintre acestea, pe 40 a și început construcția noilor locuințe.Și administrația locală din Hârșova a soluționat o parte din problemele cu care se confruntă. Astfel, au fost date în folosință 112 apartamente în regim ANL și social către familiile ce au depus solicitări în acest sens.Potrivit declarațiilor primarului Tudor Nădrag, 54 dintre apartamente sunt de tip ANL, iar 48 sunt locuințe sociale. Nădrag afirmă că această inițiativă a fost realizată cu o echipă proprie de constructori a consiliului local, pentru a reduce costurile. Edilul din Hârșova a mai menționat că mai multe clădiri de acest tip vor fi construite în continuare pentru a se atinge totalul de 400 de locuințe promise în campania electorală.Și primarul din Năvodari, Nicolae Matei a sărit în ajutorul celor care-și doresc o locuință. El a inițiat două proiecte dedicate exclusiv tinerilor care doresc să se stabilească într-o casă nouă. Fie că este vorba despre cei care doresc să se mute într-un cămin "la cheie" sau despre cei care doresc să-și construiască singuri casa așa cum și-au imaginat-o dintotdeauna, administrația locală a găsit soluții.Potrivit primarului Nicolae Matei, aceste proiecte survin în urma solicitărilor multiple venite din partea persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și din dorința administrației locale de a da un sprijin noilor familii în formare.Primul proiect de acest tip vizează aprobarea condițiilor de vânzare a locuințelor ieftine pentru tineri realizate prin mansardarea căminelor LEGMAS, USAS și CONSIR. Astfel, 33 de apartamente la mansardă vor fi vândute în regim de locuințe ieftine pentru persoanele tinere. Acestea sunt apartamente cu două camere de două tipuri. Tipul unu are o suprafață totală de 65,93 metri pătrați, din care camera de zi are 22,32 de metri pătrați, iar dormitorul 16,64 de metri pătrați. Aparta-mentele de tipul doi sunt mai mici, întinzându-se pe 44,06 metri pătrați. Dormitorul este de 15,21 metri pătrați, iar camera de zi de 12,80 de metri pătrați.Un alt proiect vizează atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri către 20 de tineri ce doresc să își construiască o locuință proprietate personală. În aceste cazuri, primăria va suporta din bugetul local studiul geotehnic și avizele aferente documentației de autorizare.