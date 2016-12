„Este vorba despre o eroare birocratică. Nu am niciun interes să nu depun acea declaraţie“

Maria Stavrositu:

„Este vorba despre o eroare birocratică. Nu am niciun interes să nu depun acea declarație“

Fostul deputat Maria Stavrositu, actualmente vicepreședinte al PNȚCD și președinte al filialei PNȚCD Constanța, a spus că așteaptă ca Biroul Electoral Central să publice hotărârea prin care candi-datura sa la alegerile europarlamentare a fost respinsă, după care va urma calea legală a contestațiilor. „Cred că este vorba despre o eroare birocratică. De altfel, BEC nu a publicat pe site-ul oficial nimic despre candidatura mea, cum că ar fi fost respinsă, tot ceea ce știu este de la presă. Așadar, aștept să fie publicată această decizie. De altfel, așa cum am mai spus, cred că este vorba despre o eroare birocratică, deoarece a mai existat o evaluare prealabilă, iar declarația că nu am colaborat cu securitatea se afla la dosar. Poate s-a rătăcit pe undeva. Nu am niciun interes să nu depun această declarație, am mai depus-o de trei ori până acum la alegerile anterioare, ea se află deja arhivată la CNSAS, mai ales datorită funcției de parlamentar pe care am avut-o”, a declarat Maria Stavrositu. Ea a mai adăugat că, după ce eventual BEC va publica această hotărâre și va da și o motivare, numai după aceea s-ar putea adresa instanței de judecată pentru a contesta decizia. Totodată, și constănțeanul Dumitru Bădrăgan, de la Partidul Ecologist Român, aflat pe poziția întâi a listei pentru europarlamentare, așteaptă motivarea, după ce Biroul Electoral Central a respins întreaga listă a partidului. Reamintim că BEC a respins, miercuri, candidaturile depuse pentru alegerile europarlamentare în numele PRM, atât cele depuse de Corneliu Vadim Tudor, cât și cele depuse de Gheorghe Funar. De asemenea, au fost respinse candidaturile depuse de Partidul Verde, Partidul Ecologist Român și Noua Republică, Partidul Alianța Socialistă, Alianța Națională a Agricultorilor, Partidul Dreptății Sociale, precum și cea individuală a lui Mircea Diaconu.Purtătorul de cuvânt al BEC, Marian Muhuleț, a menționat că, în cazul PNȚCD, a fost adoptată o decizie de admitere parțială a listei de candidați. El a precizat că una dintre candidaturile depuse de PNȚCD a fost invalidată, respectiv cea a Mariei Stavrositu, care nu a depus în dosarul de candidatură declarația de colaborare sau nu cu fosta Securitate.