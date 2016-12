În „afacerea Fin.CO.GE.Ro“, prefectul Claudiu Palaz îl atacă pe primarul Radu Mazăre:

„Este responsabil pentru gaura de 15 milioane de euro!“

Prefectul Claudiu Palaz a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că lucrările de construcție realizate de către firma Fin.CO.GE.Ro sunt făcute cu acordul administrației locale și implicit al primarului Radu Mazăre. Potrivit declarațiilor prefectului Claudiu Palaz, există multiple dovezi care arată faptul că primarul municipiului Constanța, Radu Mazăre, ar fi putut opri derularea acestui contract sau schimba anumite prevederi ale sale. „În acest contract, sau oriunde în municipiul Constanța, orice lucrare realizată pe domeniul public al Primăriei Constanța se face în baza unui PUZ, PUG, etc. Dacă tu, ca și constructor, depui acest contract către Primăria Constanța să îi dea autorizările, primăria se uită și, dacă observă că ceva este în neregulă, spune: «Nu-i oportună această investiție» și-ți dă dosarul înapoi, să-l faci cum vrea primăria. Toate investițiile care se avizează în baza documentelor depuse la primărie se realizează cu acordul primarului, drept pentru care toate investițiile pe care le realizează Fin.CO.GE.Ro în lucrările de sistematizare a zonei sunt realizate cu aprobarea primăriei. Deci, a acceptat să crească valoarea acestei lucrări de infrastructură pentru că a vrut, probabil gândindu-se ce urmează, această compensare”, a declarat prefectul. Palaz a specificat faptul că nu se opune investiției, dar nu este de acord „ca investitorii să încerce să transforme totul într-un business și să fure din banii constănțenilor, prin niște lucrări care nu sunt de loc de utilitate”. De asemenea, prefectul a specificat că acel contract nu este semnat de el, la momentul respectiv existând 11 consilieri juridici în primărie, sub conducerea șefului Departamentului Juridic, Ion Negură. „Contractul este semnat de șeful meu, ceea ce înseamnă că Mazăre a mințit când a spus că este făcut pe semnătura prefectului. Problema nu este contractul, problema este cum se derulează el, aici voia să aducă problema Mazăre, acum a început să se plângă la televizor că trebuie să îl pună în aplicare. Nu! Dacă a considerat că acest contract nu e rentabil pentru constănțean, trebuia să ia măsuri. Lui Mazăre îi convin investițiile pe care le face Fin.CO.GE.Ro, altfel putea să îi aprobe prin PUZ numai ce considera primăria că este oportun”, a declarat Palaz. „Mazăre și-a dorit să plătească 15 milioane de euro din banii constănțenilor“ Referitor la acțiunile pe care primăria le-a avut în instanță cu firma pusă în discuție, prefectul a prezentat documente prin care a arătat faptul că administrația locală a pierdut procesul din cauza faptului că nu a făcut recurs la termen. Palaz a menționat că există o sentință a Tribunalului din 2004, prin care Primăria Constanța a pierdut procesul cu Fin.CO.GE.Ro cu privire la contractul mult vehiculat. Dosarul a ajuns ulterior la Curtea de Apel, unde administrația locală a pierdut din nou. Într-un sfârșit, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, în 23.03.2006, recursul depus de primarul Radu Mazăre, pe motiv de formulare tardivă. „Domnul primar Radu Mazăre nu a făcut recurs. Și-a dorit ca aceste investiții să intre în vigoare și să plătească cele 15 milioane de euro, din buzunarul constănțenilor, către firma Fin.CO.GE.Ro. Mazăre ar trebui să recunoască faptul că acea gaură de 15 milioane de euro este din vina lui. Dacă își dorea ca acest contract să nu intre în vigoare, trebuia să meargă mai departe până la ultima instanță. Vreau să vă spun că n-a făcut recurs în termen. Dacă într-adevăr n-a știut ce se întâmplă sub el, aștept o reacție asupra acelui jurist sau avocat care s-a ocupat de acest proces, nu a urmărit termenul și l-a pierdut”, a declarat Palaz. Prefectul a menționat că este deranjat de valoarea la care se încearcă să se vândă terenul din zonă și i-a solicitat public șefului Inspectoratului Județean în Construcții, Christian Gigi Chiru, să prezinte catalogul de infrastructură pentru toate lucrările realizate de Fin.CO.GE.Ro, „pentru a se vedea că prețurile sunt umflate”.