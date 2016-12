"Este pentru prima dată când elevii din municipiul Constanţa primesc burse şcolare"

3

2015,Anno Domini

Este pentru prima dată când elevii din municipiul Constanța primesc burse școlare”, a explicat Decebal Făgădău.Nu cred,in anul 1971(Anno Domini),in ultimul an de liceu am primit o bursa ocazionala.Nu m-am "laudat" niciodata in clasa ca am probleme in familie.Nici azi nu am aflat de unde a stiut diriginta mea ca am dreptul la bursa.A venit intr-o zi la mine si mi-a spus ca trebuie sa aduc actele pentru bursa.A intrat pe fir securitatea ? Nu stiu.Nu am avut niciodata senzatia ca primaru' are grija de mine.Pe vremea aia,un elev din Constanta avea aceleasi drepturi cu un elev din Satu Mare,de exemplu.Bursa era asigurata de Lege.Calendarul si legea s-au modificat incepand cu anul 2000(Anno Domini).Anii constantenilor se numara de la Mazare incoace.Anul 2000(Anno Domini) este anul 1 (Anno Domnului Mazare,ADM) si anul 15 este anul 1(Anno Domnului Fagadau,ADF).Copilul,elevul trebuie sa inteleaga cine face legea.Incepand cu anul 15(ADF),legea elevului o face domn' primar ca sa castige alegerile.Fagadau a dat,Fagadau a luat,Fagadau fie binecuvantat ! Citind articolul,mi-am adus aminte de propaganda din anii stalinisti.Pe vremea aia se spunea ca Stalin nu doarme niciodata.Muncea si noaptea cu gandul la poporul sovietic.In conditiile astea il intreb si eu pe domn' Fagadau unde are dormitorul si daca noaptea stinge becul in camera lui.Nu cred,Făgădău gândește.