La Mangalia

Escrocherie de 7 miliarde de lei cu bani publici

În acest peisaj sinistru, s-a creat cadrul perfect pentru ca indivizi aflați sub plapuma guvernării locale să pună mâna pe tot ce înseamnă resurse, servicii și contracte la Mangalia. Într-un oraș și așa vai de mama lui, căpușele aciuate pe bugetul local au supt și sug bani prin lucrări supraevaluate și alte șmecherii bine meșteșugite. Astăzi vom acorda ceva mai multă atenție ultimei lovituri de maestru, sub bagheta aceluiași primar suspendat și execuția consilierilor locali de încredere. Prin târg se vorbește că o firmă aflată sub influența consilierului local Bogdan Maganu ar fi pus mâna, printr-un artificiu, pe transportul gratuit pentru elevi, profesori și pensionari în Mangalia. La o cercetare mai amănunțită au început să iasă la suprafață contracte dubioase, proceduri menite să eludeze legea, dar și sume colosale.Încă din anul 2004, la Mangalia a fost introdus transportul gratuit pentru elevi, profesori și pensionari. Pentru a nu se ajunge la o suprasolicitare nejustificată pe acest serviciu, primăria a luat măsura ca 90% din valoarea tichetului să fie suportată de consiliul local, iar 10% de călător. Sistemul a fost îmbrățișat de toți transportatorii din Mangalia, deconturile făcându-se transparent în baza tichetelor eliberate către călători. Astfel, s-a ajuns ca doar cei care într-ade-văr aveau nevoie foloseau mijlocul de transport în comun. Sistemul a fost folosit fără nicio problemă până de curând, când administrația Tusac a vrut să schimbe regulile jocului. Mai întâi s-a organizat o licitație în urma căreia câștigătoare a fost desemnată SC Seaside Tours, firma despre care tot orașul spune că îi aparține, prin interpuși, consilierului local PSD, Bogdan Maganu. Pentru că au existat mari suspiciuni privind corec-titudinea licitației, celelalte firme participante au atacat în instanță, obținând anularea ei. Și cum șansele ca povestea să se repete erau prea mari, Tusac&Co au fentat sistemul și nu au mai organizat licitație. Cum s-a putut? Simplu. În loc de un singur contract foarte mare, primăria a spart "investiția" în contracte mai mici, cu valoare de până în 15.000 de euro fiecare. Pentru astfel de sume, legis-lația spune că nu se impune licitație, ci este de ajuns o cerere de ofertă. Cadrul fiind deja stabilit, Primăria a pus fiecare școală din Mangalia (5 școli generale și 3 licee) să semneze contracte individuale cu SC Seaside Tours SRL pentru transportul gratuit al elevilor și profesorilor. Directorii s-au conformat, mai puțin cei de la Liceul Economic și Grupul Școlar Ion Bănescu, având promisiunea că sumele facturate de societatea de transport vor fi decontate integral de primărie.Numai că, după prima lună de transport, surpriză mare. Directorii de școli s-au trezit pe masă cu facturi colosale. Societatea în cauză a facturat de la sine putere transportul în comun pentru toți elevii și profesorii din școală, deși doar o mică parte dintre aceștia foloseau transportul în comun. Astfel, spre exemplu, s-a ajuns ca Școala nr.3 din Mangalia să aibă de plată pentru o singură lună suma de 8.724 lei, reprezentând "transportul rutier public pentru 835 elevi". Asta în condițiile în care școala are în total 820 elevi și 80% dintre ei nu au folosit acest mijloc de transport.Puși în fața unor astfel de situații și speriați de sumele uriașe, mai ales în condițiile în care multe școli au datorii la utilități și naveta cadrelor didactice, mulți directori au reziliat contractele. Mai ales că societatea în cauză factura în orb, fără să aibă vreo dovadă sau justificare a numărului de călători, deoarece nu elibera bilete.Conform unor surse din Primăria Mangalia, dacă până anul trecut transportul elevilor, profesorilor și pensionarilor costa pe an aproximativ 300 milioane de lei vechi, acum suma ar depăși 8 miliarde lei, în condițiile în care numărul de călători reali a rămas același.Văzând că directorii de școli dau înapoi, Primăria Mangalia a dat un comunicat de presă prin care îi acuză pe prefectul Claudiu Palaz și deputatul Zanfir Iorguș că i-au sunat pe directori, prof.dr. Mihai Ionescu (Școala nr.3), prof. Adrian Popescu (Școala nr.5). prof. Mihai Covaci (Școala nr.2) etc. și au făcut presiuni pentru ca aceștia să rezilieze contractul. Contactați telefonic de Cuget Liber, aceștia au negat vehement însă că ar fi stat de vorbă cu prefectul Claudiu Palaz sau cu deputatul Iorguș pe această temă. De asemenea, Zanfir Iorguș a negat că ar fi stat de vorbă cu directorii de școli din Mangalia pe acest subiect. "Consider că este stilul specific lui Tusac de dezinformare. Acest om nu se dezminte și aruncă tot felul de minciuni și găsește vinovați pentru prostiile lui. El nu a făcut decât să mărească cheltuielile de transport cu 7 miliarde de lei deși nu toți elevii călătoresc cu aceste microbuze. Nu este decât o altă afacere de familie cu oamenii lui de casă, în frunte cu Bogdan Maganu. Dacă erau așa de grijulii cu profesorii, de ce nu au achitat naveta profesorilor, utilitățile din școli? În concluzie, dezmint categoric minciunile acestui individ, nu am discutat cu directorii de școli despre această problemă, lucru ce poate fi confirmat și de ei. În continuare, Tusac merge pe principiul Hoții strigă hoții!", a declarat deputatul Zanfir Iorguș.