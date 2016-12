Enduromania ajunge în Dobrogea

Proiectul Enduromania a fost prezentat, ieri, la Prefectura Constanța, de către inițiatorul său, Sergio Morariu, care, la solicitarea reprezentantului Guver-nului în teritoriu, Claudiu Palaz, va aduce franciza și la nivelul județului nostru. Programul a fost lansat în anul 1995, când Morariu și alți pasionați de vehicule pe două roți și off-road din România și Germania au remarcat faptul că țara noastră are numeroase trasee și regiuni rurale care pot fi exploatate din punct de vedere al sporturilor mai puțin convenționale. Prin demararea acestui program, Morariu a reușit să aducă mii de turiști străini în România, care, „sătui de hoteluri și fast-fooduri”, vin an de an în zonele rurale pentru a se caza la țărani, pentru a mânca bucate românești și pentru a se bucura de peisaj. Scopul principal al acestora este practicarea off-road biking-ului și participarea la competițiile din cadrul programului, dar există și turiști care vin pentru sporturi precum alpinism, rafting, plimbări cu ATV-urile, ciclism sau pur și simplu pentru a fotografia peisajul. În schimbul șederii și a meselor oferite, turiștii sunt obligați, prin participarea la acest program, să plătească oamenilor care i-au găzduit suma de 20 de euro de persoană, pe noapte. Potrivit declarațiilor secretarului general al Federației Române de Motociclism, Gabriel Olariu, prin acest program, mulți localnici din regiunea de vest a României au reușit să ridice un adevărat lanț de pensiuni, oportunitate care va fi oferită și oamenilor din Dobrogea, odată cu demararea proiectului. „Anul acesta, se împlinesc 16 ani de când a fost demarat proiectul, timp în care mii de turiști străini au venit în România, au locuit la țărani, au primit o masă caldă și au recompensat oamenii pentru serviciile ce le-au fost oferite. Ulterior, prin venirea lor ani la rândul, s-au ridicat sute de pensiuni numai din banii acestor oameni”, a menționat Olariu. Condiții excelente pentru turismul de aventură În ceea ce privește regiunea constănțeană, atât Morariu, cât și Olariu au menționat faptul că zona noastră este una foarte bună pentru practicarea turismului de aventură, datorită reliefului și obiectivelor multiple existente. „Ideea demarării unui program în această regiune și de a completa turismul de pe litoral mi se pare salu-tară. Acest program dă oportunitatea oamenilor de la țară de a câștiga bani. Să știți că, în momentul în care alegem un traseu, urmărim și factorii economici, precum rata șomajului, și mergem în zonele care ar avea cea mai mare nevoie de ajutor. Zona Constanței, cea a Dobrogei în general, este foarte frumoasă și este mană cerească pentru ciclism, sporturile off-road, plimbări cu ATV-urile, iar peisajele sunt perfecte pentru fotografii”, a menționat Morariu. Potrivit declarațiilor lui Olariu, există puncte speciale pentru participanții care remarcă daune aduse mediului, pe care le sesizează organizatorilor. Ulterior, aceste probleme sunt transmise autorităților competente spre a fi soluționate. Prefectul Claudiu Palaz a menționat că acest program va fi demarat în cel mai scurt timp, promițând implicarea deplină în ceea ce privește identificarea obiectivelor și traseelor optime și în asigurarea desfășurării acestuia în deplină siguranță și legalitate. Campionatul Național de Endurocros, la AdamclisiÎn perioada 27-28 august, în fosta carieră de piatră din apropierea localității Urluia, va avea loc una dintre etapele Campionatului Național de endurocros și Cupa „Tropaeum Traiani”. La momentul actual, Federația Română de Motociclism, cu sprijinul Primăriei Adamclisi, lucrează la aranjarea terenului. Proiectul federației este realizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și cu Prefectura Constanța. În acest sens, ieri, în jurul orei 14.30, prefectul Claudiu Palaz a semnat un protocol de parteneriat cu părțile implicate. Inițiativa are ca scop promovarea motociclismului sportiv, turistic și de aventură în județul Constanța. Primarul localității Adamclisi, Anton Burcea, s-a declarat încântat de inițiativă și a menționat că, deși organizarea unui astfel de eveniment reprezintă o provocare pentru administrația locală, beneficiile sale sunt enorme în ceea ce privește promovarea localității și a obiectivelor sale.