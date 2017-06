Emoţii pentru primarul Cristian Radu? S-au strâns 2.500 de semnături pentru demiterea sa din funcție

Emoții pentru primarul Cristian Radu? S-au strâns 2.500 de semnături pentru demiterea sa din funcție

Așa cum și-a obișnuit cetățenii de ani de zile, orașul Mangalia este, din nou, în centrul atenției după ce mai mulți locuitori s-au mobilizat și au început să strângă semnături pentru organizarea unui referendum ce vizează demiterea primarului Cristian Radu.Liberalii nu au stat prea mult pe gânduri și în momentul în care au văzut că oamenii vin să semneze pentru demiterea edilului au luat imediat atitudine.„De mai bine de cinci ani, liniștea municipiului Mangalia este perturbată sistematic de un fost primar, care încearcă disperat să evadeze din cimitirul dinozaurilor politici, refuzând să priceapă că electoratul l-a respins categoric, la fiecare din ultimele trei scrutinuri locale și nu numai. După ce, timp de 12 ani, și-a împărțit, lui și acoliților săi, zeci de hectare de teren pe malul mării, în Curtea Spitalului și Pădurea Comorova, acum vrea din nou să blocheze orașul, prin provocarea unei crize politice fără precedent în Mangalia, singurii care vor avea de suferit urmând să fie cetățenii orașului. În fruntea unei oaste politice de strânsură, cu ramificații transpartinice chiar și în Consiliul Local, fostul primar (actual latifundiar), care a lăsat orașul în frig, pune la cale organizarea unui referendum local, un demers politic abject, pe care-l ascunde în spatele titulaturii de inițiativă cetățenească”, au transmis reprezentanții PNL Mangalia, filială care este condusă chiar de primarul Cristian Radu.Acuzațiile liberalilor conduși de Cristian Radu lasă de înțeles că este vorba despre fostul primar Zanfir Iorguș, însă inițiatorul acțiunii de strângere de semnături pentru organizarea Referendumului spune că acesta nu are nicio legătură.Contactat telefonic, Nicolae Moroianu a declarat că inițiativa cetățenească îi aparține, iar Zanfir Iorguș nu are nicio legătură cu acțiunea.„Cu toate că sunt consilier local din partea ALDE, am inițiat acest demers ca și cetățean al orașului Mangalia. Acest demers nu are nicio legătură cu fostul primar Iorguș. El nu este implicat. Incompetența și reaua credință cu care este administrat orașul nostru au întrecut orice limită. Faptul că orașul nostru devine pe zi ce trece mai gri, mai posomorât mai trist și mai sărac, faptul ca trăim în mizerie și în beznă, că sportul și cultura au fost efectiv distruse, că străzile sunt pline de gropi mai mult ca niciodată, faptul ca nu mai sunt flori în oraș și că ne-au năpădit buruienile, șobolanii și șerpii, faptul că a fost luată speranța și dorința copiilor noștri de a se realiza în orașul Mangalia și de a rămâne alături de noi, să-i putem vedea construindu-și un viitor, toate aceste fapte sunt cele care au umplut paharul nemulțumirilor. Am inițiat acest demers iar, pe parcurs, mi s-au alăturat și alți locuitori care sunt nemulțumiți de stadiul în care a ajuns să arate Mangalia. Am spus de la început că nu doresc să politizez acțiunea. Văd că domnul primar tocmai asta face, transmite comunicate în numele PNL”, a declarat Nicolae Moroianu.Revenind la referendum, la acest moment, există un sediu chiar lângă Primăria Mangalia unde locuitorii pot merge să semneze dacă sunt de acord cu organizarea unei consultări publice în vederea demiterii primarului Cristian Radu.„La o săptămână de la începerea acțiunii, s-au strâns 2.500 de semnături din cele 8.724 necesare. De săptămâna viitoare vom amplasa și unele corturi unde oamenii nemulțumiți pot veni ca să semneze. Am observat că oamenii s-au mobilizat, ceea ce dovedește că demersul nu este în zadar, ci va fi un demers victorios”, a mai spus Nicolae Moroianu.Pe de altă parte, el a explicat că, potrivit legii, referendumul va fi valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente și va fi validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.„În Mangalia, pe listele electorale permanente, sunt înscriși 34.895 de alegători. Asta înseamnă că ar trebui strânse 8.724 de semnături pentru a iniția Referendumul, adică 25%. Pentru a fi valid trebuie să se prezinte la vot 10.469 de locuitori ai Mangaliei dintre care 8.724 să voteze pentru demiterea primarului”, a mai spus Nicolae Moroianu.