Emoţii pentru constănţeni. Consilierii locali hotărăsc azi dacă se va subvenţiona căldura în aprilie

Un lucru bine facut

Eu am o propunere:ANR-ul sa majoreze pretul gigacaloriei de la 382 lei la 10382 lei(asa,la vrajeala).Ponta se va da lovit in aripa.Liberalii protesteaza in parlament.Lumea e pe strada.Domnul Tralalache va trimite o scrisoare deschisa domnului Ponta(joc de glezne).Traiasca prietenia intre liberali si pesedei ! Ingrijorarea constantenilor sa ajunga și la urechile viceprimarului Decebal Făgădău care va declara că face tot ce este posibil pentru ca oamenii să nu se simtă împovărați. Spre iarna,Ponta si Fagadau gasesc o solutie salvatoare:Guvernul va suporta diferenta de la 10382 lei la 382 lei/gigacalorie.Uraa.... ! Traiasca Pesedeul ! Traiasca Ponta ! Decebal Fagadau scapa de depresie. Ecce Homo ! Fagadau primar,Fonta presedinte ! Iata un lucru bine facut.