Emil Constantinescu şi Victor Ciorbea ar putea fi audiaţi de Comisia de anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii

Potrivit deputatului Constantin Chirilă,

Emil Constantinescu și Victor Ciorbea ar putea fi audiați de Comisia de anchetă privind situația sistemelor de irigații

Deputatul constănțean Constantin Chirilă trece printr-o perioadă fierbinte în calitate de membru al Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor structuri ale sistemului de îmbunătățiri funciare. Comisia de anchetă a constatat o serie de probleme privind organizarea, exploatarea și eficiența sistemului și a sesizat Curtea de Conturi în legătură cu SNIF (Societatea Națională de Îm-bunătățiri Funciare) și ANIF (Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare), iar raportul final ar putea propune sesizarea DNA în cazul SNIF. „Este cea mai grea comisie parlamentară, pentru că ea nu anchetează oameni, ci întreg domeniul irigațiilor și al sistemului de îmbunătățiri funciare, precum și dezastrul provocat în urma derulării unor programe”, a declarat deputatul democrat-liberal. Deși Comisia și-a propus să rezolve problemele legate de acest subiect, Chirilă a spus că există mari șanse ca lucrările să se prelungească până la 30 septembrie. „Este deosebit de complicat. Lucrăm zilnic, de la ora 7 dimineața până seara la orele 18.00-19.00 și trebuie să luăm și țara la pas pentru a vedea care este stadiul lucrărilor”, a explicat el. Chirilă face parte din subcomisia care se ocupă de Moldova de Nord și de Sud și de Dobrogea. Potrivit afirmațiilor sale, pentru astăzi are programate deplasări în teren în județele Iași, Botoșani, Bacău, Neamț și Suceava. Până acum, deputații, membri ai Comisiei de anchetă, i-au audiat pe reprezentanții ANIF, SNIF, ADS și ai Ligii Utilizatorilor de Apă din România, cu care s-a făcut analiza problemelor cu care se confruntă întregul sistem de îmbunătățiri funciare din România. Astfel, reprezentanții ANIF au afirmat că „începând din anul 1990, procesul de restituire a proprietăților agricole a condus la o fragmentare excesivă a proprietăților și exploatațiilor agricole”. În aceste condiții, infrastructura existentă pe terenurile agricole (rețeaua de drumuri de acces, amenajările de îmbunătățiri funciare etc.) care a fost proiectată și executată în perioada economiei centralizate nu mai este în prezent adaptată noilor structuri de exploatare, afectând serios competitivitatea sectorului agricol. La SNIF situația este incertă. Societatea este aproape în pragul falimentului, având circa 20 de milioane lei datorii, cu un patrimoniu mare rămas fără o gestionare corectă a acestuia. În plus, au fost audiați și foștii miniștri ai Agriculturii și Finanțelor din perioada 1997-1998, Dinu Gavrilescu și Daniel Dăianu, dând explicații referitoare la afacerea „Transchem”, privind achiziționarea de utilaje și echipamente de irigații. Chirilă a mai precizat că există posibilitatea ca membrii Comisiei să ceară și audierea fostului președinte Emil Constantinescu și a fostului premier Victor Ciorbea.