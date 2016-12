Emil Boc: Voi demisiona dacă ţintele economice asumate pentru anul viitor nu vor fi îndeplinite

Emil Boc: Voi demisiona dacă țintele economice asumate pentru anul viitor nu vor fi îndeplinite

Premierul Emil Boc a declarat duminică, la emisiunea „După 20 de ani” de la Pro TV, că va demisiona de la conducerea Guvernului dacă țintele economice asumate pentru anul viitor nu vor fi îndeplinite, dar a evitat să indice un termen clar în care este dispus să se retragă din funcție dacă obiectivele vor fi ratate.„Am făcut tot ce am putut în aceste condiții de criză. Faptul că am păstrat cota unică de impozitare de 16% este un lucru bun. Noi am crescut TVA-ul, dar în Ungaria este 27%. Anul 2012 va fi un an care va consolida ce am făcut în 2011. Ne așteptăm ca anul 2012 să se încheie cu o creștere economică. Îmi asum inclusiv cu prețul demisiei menținerea stabilității macroeconomice”, a declarat Emil Boc.