Emil Boc: Suntem în graficul creşterii economice între 1,5 şi 2% în 2011

Emil Boc: Suntem în graficul creșterii economice între 1,5 și 2% în 2011

Primul-ministru Emil Boc a declarat ieri, că datele de pe trimestrul al III-lea al acestui an arată foarte bine din punct de vedere economic, țara noastră fiind în graficul unei creșteri economice pentru 2011 între 1,5 și 2%.„Cu siguranță obiectivul de 1,5% este atins. Undeva între 1,5 și 2% se va duce creșterea economică în 2011. Depinde în acest grafic de 1,5 - 2% ceea ce se întâmplă în trimestrul IV, adică acum. Iar Ministerul Transporturilor a dovedit și de această dată pragmatism prin faptul că se lucrează non-stop în perioada aceasta la toate obiectivele majore de infrastructură, la autostrăzi și alte proiecte pe care le are în lucru”, a afirmat Emil Boc.Șeful Executivului este de părere că datele de pe trimestrul al III-lea al acestui an arată că politi-ca Guvernului a fost corectă. „Avem patru trimes-tre consecutive de creștere economică, trimes-trul IV de anul trecut, I, II și III de anul acesta. Asta este prima concluzie: patru trimestre consecutive de creștere economică. A doua concluzie: suntem în graficul unei creșteri economice pentru 2011 între 1,5 și 2% deja”, a spus Emil Boc.