Emil Boc spune că regionalizarea trebuie făcută în acest an

Fostul premier Emil Boc susține că regionalizarea trebuie neapărat realizată în acest an, pentru a putea intra cu noile structuri administrative în următorul exercițiu bugetar al UE și pentru a putea atrage astfel mai multe fonduri europene.„De aceea trebuie în 2013, pentru că în 2014 trebuie să ai activate programele. De aceea e urgentă în 2013. Am început-o în 2012, dar nu am avut susținere politică. În 2013 este dead-line', a subliniat fostul premier.Potrivit acestuia, depinde și de modul în care este făcută regionalizarea. El consideră că nu este potrivită varianta USL de a înființa opt regiuni, care să cuprindă și județele actuale, ci varianta comasării județelor actuale în unele mai mari.„Dacă se dorește regionalizarea prin comasarea actualelor județe, fără ca cetățeanul să facă un metru în plus pentru documentele de uz cotidian, și în loc să avem cinci județe vom avea unul singur, atunci, da, e în interesul României. Se vor cheltui mai puțini bani cu administrația, birocrația va fi mai puțină, se vor face proiecte regionale cu finalitate, se vor destructura toate rețelele create de 20 de ani la nivel local', a opinat Emil Boc.Fostul premier a mai spus că e nevoie de regionalizare în primul rând pentru a atrage mai mulți bani europeni.