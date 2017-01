Emil Boc spune că nu a fost invitat în Mişcarea Populară

Emil Boc spune că nu a fost invitat în Mișcarea Populară

Fostul premier Emil Boc spune că va participa la dezbaterea organizată, duminică, de Fundația Mișcarea Populară, în calitate de conferențiar universitar la UBB și că nu a fost invitat să intre în fundație, astfel că nu are unde să meargă. „Nu m-a întrebat nimeni și nu m-a invitat nimeni, nici într-o parte, nici în alta. Nu m-au contactat pe marginea acestui subiect. Nu am primit invitație, așa că unde să mă duc, dacă nu am fost invitat?”, a afirmat Emil Boc. Întrebat în continuare cum va răspunde unei eventuale invitații de a se înscrie în Fundația Mișcarea Populară, Boc a răspuns: „Eu nu sunt politicianul lui dacă și cu parcă, vom vedea”. Emil Boc a mai fost întrebat de ce nu a fost la ședința Colegiului Director al PDL de la Brașov. „Nu sunt, practic, în conducerea centrală a PDL, sunt doar de drept, prin faptul că foștii președinți sunt în structurile de conducere, dar eu nu am participat la nicio altă ședință a Colegiului Director. Nu a fost prima ședință la care nu am participat. Sunt simplu membru”, a spus Boc.Întrebat dacă a vorbit cu Elena Udrea, fostul premier a răspuns afirmativ și a precizat că a discutat cu aceasta „lucruri pe care le vorbesc colegii care au fost în Guvern o perioadă lungă de timp”. Întrebat dacă va participa, sâmbătă, la mitingul PDL de la București, fostul premier a spus că nu va fi prezent, pentru că are alt program.În schimb, el a confirmat că a acceptat invitația liderului Fundației Mișcarea Populară, Marian Preda, de a participa, duminică, la Cluj-Napoca, în calitate de conferențiar universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB), la o dezbatere privind statul de drept.