Emil Boc rămâne în PDL

Fostul președinte al PDL Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, spune că deocamdată nu are în intenție să-l urmeze pe Traian Băsescu într-un eventul nou proiect politic al acestuia.„Nu am discutat de așa ceva și nu am în vedere așa ceva în momentul de față”, a declarat Emil Boc, întrebat fiind dacă îl va urma pe Traian Băsescu într-un viitor proiect politic.Emil Boc a spus că Traian Băsescu este cel mai important om politic al dreptei și că niciun proiect politic pe această parte a eșichierului politic nu poate să-l ignore. El a răspuns astfel unei întrebări legate de intenția președintelui Traian Băsescu de a pregăti o nouă formațiune politică.