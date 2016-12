Emil Boc rămâne în PDL

Fostul președinte al PDL Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, spune că deocamdată nu are în intenție să-l urmeze pe Traian Băsescu într-un eventul nou proiect politic al acestuia.„Nu am discutat de așa ceva și nu am în vedere așa ceva în momentul de față”, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, Emil Boc, întrebat fiind dacă îl va urma pe Traian Băsescu într-un viitor proiect politic.Potrivit Agerpres, Emil Boc a spus că Traian Băsescu este cel mai important om politic al dreptei și că nici un proiect politic pe această parte a eșichierului politic nu poate să-l ignore. El a răspuns astfel unei întrebări legate de intenția președintelui Traian Băsescu de a pregăti o nouă formațiune politică. 'Nu știu și nu am date să mă pronunț în acest sens, cert este că nimeni nu poate nega faptul că Traian Băsescu este liderul de facto al dreptei în România, este cel mai important om politic care s-a afirmat ca om de dreapta. Acest lucru nu poate fi ignorat de nici un proiect politic din România. Nu mă întrebați acum de forme, de modalități de colaborare, că e prea devreme', a menționat Emil Boc. De asemenea, Emil Boc a spus că are încredere în Cristian Diaconescu, după ce acesta a anunțat înființarea fundației Mișcarea Populară.'Nu știu foarte multe date. În Cristian Diaconescu am încredere, pentru că mi-a fost ministru în Cabinet, îl știu ca pe un om extrem de responsabil, de dreapta, și de aceea practic a rupt contactul cu PSD, pentru că mi-am dat seama încă de când era în guvern că avea o atitudine mult mai de dreapta, europeană și deschisă decât restul miniștrilor PSD din guvern și din acest punct de vedere este o bilă albă. În rest, nu știu detalii despre program, o să văd în perioada următoare', a spus Emil Boc.Pe de altă parte, Boc a precizat că va rămâne membru al PDL și speră să fie refăcut parteneriatul cu Traian Băsescu. 'Eu sunt mai idealist și sper ca pe un termen scurt, mediu sau lung să fie din nou o colaborare și un parteneriat cu președintele României. Nu mă întrebați acum, că nu știu în ce formă. (...) Cred că în acest moment este important să rămânem în partid și să consolidăm obiectivul de a da proiecte României ca alternativă la ce face USL. Nu mă aștept la un val de plecări din PDL, dar nici nu pot să le exclud', a afirmat Emil Boc.