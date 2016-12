Emil Boc: „Obiectivul meu este să fiu un bun primar, nu sunt interesat de Preşedinţie”

Emil Boc: „Obiectivul meu este să fiu un bun primar, nu sunt interesat de Președinție”

Fostul președinte al PDL Emil Boc afirmă, comentând declarațiile unor lideri ai partidului privind o eventuală desemnare a sa drept candidat la Președinție, că obiectivul său este acela de a fi un bun primar și că dreapta trebuie să găsească un candidat care să poată câștiga alegerile în 2014.Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost întrebat despre afirmația lui Traian Igaș potrivit căreia ar fi un potențial candidat al dreptei la Președinție.„Am spus clar și răspicat că obiectivul meu este să fiu un bun primar, să îmi pot onora obligațiile față de clujenii care mi-au dat al treilea vot de încredere și, din această perspectivă, dreapta trebuie să găsească un candidat care să poată câștiga alegerile în 2014. Din punctul meu de vedere, preocuparea mea de bază este și rămâne Primăria Cluj-Napoca și va trebui să mai așteptăm încă o perioadă de timp ca oamenii să înțeleagă măsurile pe care am fost nevoit să le iau atunci când am fost prim-ministru”, a spus Boc.El a subliniat că discuțiile privind un candidat al PDL la prezidențiale trebuie să aibă loc în interiorul partidului.„Există foarte multe soluții care trebuie analizate fiecare. Mai aștept și o clarificare în USL, unde există două puncte de vedere, unul potrivit căruia președintele să fie ales de Parlament, iar celălalt ca președintele să fie ales în continuare de popor. Dacă are câștig de cauză tabăra care decide la revizuirea Constituției ca președintele să fie ales de Parlament, s-a închis discuția. USL va avea un președinte de paie”, a comentat Emil Boc.Vicepreședintele PDL Traian Igaș declara, zilele trecute, că personal consideră că un potențial candidat la Președinție în 2014 din partea partidelor de dreapta este Emil Boc, „un om de o integritate morală deosebită, care se bucură și de apreciere la nivelul Europei și în PPE”.Igaș spunea că România are nevoie în 2014 de un președinte care să reprezinte țara pe principii de dreapta pentru o mai bună integrare în spațiul european, având în vedere că în viitorul apropiat și îndepărtat Europa va fi condusă de oameni de dreapta.El adăuga că rămâne de văzut în perioada imediat următoare pe cine va susține PDL la Președinție după ce va face analiza cu maximă atenție al potențialilor candidați pe baza sondajelor și a percepției în interiorul partidului.