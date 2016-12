Emil Boc la Parlament: Putem ieşi din criză făcând în continuare ceea ce trebuie, nu ceea ce ne place

Emil Boc la Parlament: Putem ieși din criză făcând în continuare ceea ce trebuie, nu ceea ce ne place

Premierul Emil Boc a spus astăzi, de la tribuna Parlamentului, că în fața crizei economice avem nevoie de unitate și nu de ceea ce ne dezbină, iar ieșirea din criză nu se poate face prin revenirea la populisme, ci prin a face în continuare „ceea ce trebuie, nu ceea ce ne place”.„Uniți putem răzbi mai ușor, dezbinați pierdem în parte fiecare. Pierde țara, pierde interesul național. În aceste momente de criză economică mondială, europeană, românească, mai mult ca oricând avem nevoie să punem în față ceea ce ne unește, nu ceea ce ne dezbină. Cred că încă nu e prea târziu și putem face acest lucru. Cred că acest popor și această clasă politică are resursele să pună în față unirea și nu dezbinarea, să înlocuiască confruntarea cu competiția, să înlocuiască ura cu dialogul”, a spus Boc la ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Unirii Principatelor Române.Premierul a adăugat că înțelege nemulțumirile oamenilor care se află în stradă „pe bună dreptate”.„Nemulțumirile lor sunt produsul vremurilor și a deciziilor pe care noi am fost obligați să le luăm și le înțeleg nemulțumirea și suferința. Dar știu că tot datorită suferinței și durerii oamenilor din aceste vremuri am reușit să stabilizăm economia țării și să ne creăm un drum care să ne ducă spre mai bine. Nu revenirea la populisme reprezintă ieșirea din criză, ci capacitatea de a rămâne fermi, de a face în continuare ceea ce trebuie nu ceea ce ne place pentru România, poate fi șansa acestei țări”, a mai spus Boc.El a adăugat că nu sunt soluții financiare care să permită peste noapte creșteri de salarii și pensii, pentru că orice pas de acest fel ar scufunda țara.Boc a adresat din nou invitația pentru casa politică de a constitui un pact de stabilitate economică și politică în anul 2012 care să aibă ca obiectiv stabilitatea țării și credibilitatea ei externă.