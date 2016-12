Emil Boc: Începutul Noului An - un prilej să privim în trecut cu înţelegere, spre viitor cu speranţă şi încredere

Emil Boc: Începutul Noului An - un prilej să privim în trecut cu înțelegere, spre viitor cu speranță și încredere

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primul-ministru Emil Boc a transmis, sâmbătă, un mesaj românilor, cu prilejul Anului Nou, în care le urează sănătate, împliniri și un an bun."Începutul Noului An este un bun prilej să privim în trecut cu înțelegere și recunoștință pentru tot ceea ce ni s-a întâmplat bun, cu speranță și încredere spre viitor. Anii care au trecut ne-au arătat mai mult decât altădată că darurile cele mai de seamă de care avem parte sunt oamenii de lângă noi. Vă doresc să împărtășiți alături de familie, prieteni, de toți oamenii dragi din viața dumneavoastră bucuria și puterea pe care ne-o dă acest nou început de an. Vă doresc sănătate, împliniri și un an bun! La Mulți Ani!", afirmă premierul în mesajul de Anul Nou.