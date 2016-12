Emil Boc este noul premier desemnat de Traian Băsescu

Ştire online publicată Vineri, 18 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri dimineață, că a semnat decretul prin care îl desemnează pe Emil Boc ca premier, el susținând că România trebuie să aibă Guvern în funcție până pe 23 decembrie, pentru a adopta bugetul, astfel încât să poată fi primiți în februarie banii de la FMI. Băsescu a spus că Boc este un om al dialogului, un om care și-a asumat responsabilitatea imple-mentării unor soluții extrem de dificile, respectiv acordul de finanțare cu UE, BM și FMI. Președintele a spus că i-a cerut liderului PDL să-l consulte în legătură cu miniștrii care vor face parte din CSAT, iar în celelalte nominalizări partidele pot decide cum doresc. Băsescu a explicat, ieri, că a decis să accepte propunerea PDL pentru postul de premier și să nu mai prelungească discuțiile cu partidele pe subiectul șefului Executivului, deoarece România are nevoie urgentă de un guvern pentru a asigura primirea tranșelor de la FMI. Șeful statului a mai constatat, în urma consultărilor avute miercuri la Palatul Cotroceni, că unele partide încă nu au ieșit din atmosfera de campanie, altele au probleme interne, explicând că în aceste condiții s-a văzut nevoit să adopte o soluție care poate asigura rezolvarea priorității zero a României, aceea de a avea un guvern. Președintele a mai precizat că a convenit cu reprezentanții FMI un calendar foarte strâns, care presupune adoptarea bugetului pentru 2010 până pe 16 ianuarie, așa încât România să poată primi, pe 17 februarie, 2,3 miliarde de euro, care vor merge jumătate la BNR, jumătate la Ministerul de Finanțe. Nume vehiculate pentru noul Cabinet Premierul desemnat, Emil Boc, a declarat, la rândul său, că preia acest mandat cu angajamentul de a face ce trebuie pentru România, el afirmând că va lua măsurile necesare pentru respectarea angajamentului cu FMI, pentru păstrarea locurilor de muncă și modernizarea statului. În viziunea liderului PD-L, este nevoie „rapid” de un Guvern stabil ce va avea ca priorități adoptarea bugetului, a Legii privind respon-sabilitatea fiscală, reformarea sistemului de pensii și punerea în aplicare a referendumului. În plus, Boc își dorește ca lista Guvernului să fie depusă sâmbătă sau duminică la Parlament, iar luni să existe toate documentele necesare începerii procedurii de avizare a Cabinetului. Potrivit legii, termenul maxim pentru ca Parlamentul să se pronunțe asupra acestui subiect este de 15 zile de la depunerea listei. Premierul desemnat a declarat, ieri seară, după runde de negocieri cu UDMR, cu grupul minorităților naționale și cu cel al independenților, că viitorul executiv va avea mai puține ministere decât actualul. De altfel, și liderul UDMR Kelemen Hunor a susținut că numărul maxim de posturi în executiv ar putea fi 17, incluzându-l și pe cel de premier. Surse din cele două partide au declarat că, în urma negocierilor, UDMR va primi portofoliile Sănătății, Mediului și Culturii, precum și un post de vicepremier, care ar urma să-i revină lui Marko Bela, care a mai fost vicepremier în Guvernul Tăriceanu. În ceea ce privește Ministerul Sănătății, este vehiculat numele senatorului de Bihor Cseke Attila. Pentru portofoliul Mediului există doi candidați, respectiv Laszlo Borbely și Attila Korody. Surse din UDMR au afirmat, însă, că prima șansă îi revine lui Laszlo Borbely. Sursele citate au precizat și că Borbely ar avea mai multe șanse datorită poziției sale în partid. Ministerul Culturii ar urma să fie condus de Kelemen Hunor. Unele surse PDL nu exclud posibilitatea ca acest post să fie preluat de Raluca Turcan. În ceea ce privește celelalte por-tofolii, pentru Ministerul Economiei (Energiei) ar urma să fie nominalizat Adriean Videanu, iar pentru Transporturi Radu Berceanu. Și Elena Udrea va face parte din Guvern, la conducerea unui Minister al Dezvoltării și Turismului. Ca șef al diplomației ar urma să fie nominalizat Bogdan Aurescu. Sever Voinescu este un alt nume vehiculat pentru Externe, însă unele voci susțin că cel mai bine plasat pentru preluarea portofoliului este actualul ambasador la Paris, Teodor Baconsky. Conducerea Ministerului de Interne ar urma sa-i revină lui Vasile Blaga, iar cea a Ministerului Apărării lui Gabriel Oprea. Pentru Ministerul Finanțelor este vehiculat numele lui Sebastian Vlădescu, care a mai deținut această funcție și în Cabinetul Tăriceanu. Surse democrat-liberale menționaseră și numele lui Lucian Croitoru, care, însă, până ieri seară, nu primise nicio propunere în acest sens, declarând că ar respinge oferta. La Ministerul Agriculturii este posibilă nominalizarea senatorului PDL de Suceava Orest Onofrei, un alt nume menționat pentru acest portofoliu fiind cel al lui Valeriu Tabără. La Educație sunt menționate numele lui Daniel Funeriu și Mircea Miclea, care a mai deținut acest portofoliu. La Ministerul Justiției ar urmă să rămână Cătălin Predoiu. Portofoliul Muncii ar putea fi atribuit lui Mihai Șeitan, care a mai fost propus și în Guvernul Croitoru. Surse democrat-liberale susțin că o propunere ar fi fost făcută și fostului deținător al conducerii ministerului, Marian Sârbu, care ar fi fost contactat de către premierul Emil Boc și care ar urma să dea, astăzi, un răspuns acestei oferte.