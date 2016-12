Emil Boc aşteaptă ca MMFPS să combată mai bine munca la negru

Emil Boc așteaptă ca MMFPS să combată mai bine munca la negru

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primul ministru Emil Boc, noul ministru interimar al Muncii, a declarat, vineri, că așteaptă de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS) să îmbunătățească activitatea de combatere a muncii fără forme legale, ca prioritate pentru perioada următoare, transmite Agerpres. "Noul cod aduce niște lucruri sănătoase pentru a combate munca la negru, inclusiv prin materia sancțiunilor, dar aștept de la acest minister să realizeze o îmbunătățire substanțială a combaterii muncii la negru, pentru că asta înseamnă resurse suplimentare la bugetul de stat și o relație corectă între angajat și angajator în România", a spus Boc. O altă prioritate fixată de premierul Boc este implementarea noului Cod al muncii, care intră în vigoare începând cu luna viitoare. "Trebuie mediatizate prevederile și cunoscute de către toți, pentru că sunt schimbări fundamentale în bine", a spus Boc. De asemenea, în zece zile Guvernul trebuie să elaboreze normele metodologice pentru legea zilierilor, adoptată de Parlament. Totodată, premierul a menționat ca prioritate "legea asistenței sociale, pe care domnul ministru (fostul ministru al Muncii, Ioan Botiș - n.r.) o are deja pregătită, urmează să fie aprobată de Guvern și trimisă la Parlament în vederea adoptării acesteia". El a mai subliniat și importanța absorbției fondurilor europene în domeniul muncii, pentru care va face o analiză consistentă cu viitorul ministru de resort. "Nu în ultimul rând, aș sublinia importanța fondurilor europene, în condițiile în care România are ca prioritate implementarea celor 12 miliarde de euro care sunt astăzi aprobate. De fiecare euro care se cheltuie în România depinde și creșterea economică, dar și șansa de a avea mai multe locuri de muncă. De aceea, voi face o analiză consistentă cu ministerul și evident cu viitorul ministru pentru implementarea fondurilor europene", a arătat Emil Boc. În continuare, premierul a menționat că așteaptă decizia Curții Constituționale pentru legea dialogului social, care a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. "Așteptăm decizia Curții Constituționale ca și legea dialogului social să intre în vigoare și care va schimba în bine relațiile sociale cu diverși parteneri", a afirmat șeful Guvernului. Emil Boc a preluat, vineri, interimatul în fruntea Ministerului Muncii, după ce Ioan Botiș a demisionat din funcția de ministru. "Am apreciat și apreciez în continuare munca pe care ministrul Botiș a făcut-o aici, dacă este să ne referim doar la cele două documente importante adoptate de către Parlament, prin procedura asumării, Codul muncii și legea dialogului social, sunt două legi ce vor permite românilor să-și găsească mai ușor un loc de muncă, iar angajatorilor să angajeze mai ușor", a spus premierul.