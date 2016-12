Elena Udrea vrea să construiască mai multe ANL-uri

Ştire online publicată Marţi, 11 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a declarat, ieri, că în acest an construirea de locuințe tip ANL va fi sprijinită cu prioritate în localitățile unde administrația publică locală se implică în vânzarea acestor locuințe. „Anul trecut, nici primăriile nu au fost foarte dornice să renunțe la chiriile pe care le încasează din locuințele ANL, de aceea vom sprijini construirea de locuințe ANL cu prioritate în localitățile unde administrația publică locală vinde locuințele pe care deja le are. Mare parte din bani se întorc astfel tot acolo de unde au plecat, dacă, desigur, mai sunt solicitări în localitatea respectivă”, a explicat Udrea. Ea a mai precizat că din aproximativ 5.000 de solicitări de vânzare a locuințelor ANL făcute anul trecut, doar 40 s-au materializat în contracte de vânzare - cumpărare semnate de foștii chiriași, în condițiile în care alți circa 100.000 de tineri, care se încadrează în prevederile legale, au depus cereri la nivel național pentru a primi o locuință în regim ANL. „Actualii chiriași pot apela la creditul Prima Casă. Dacă este dificilă relația cu băncile, noi suntem gata să intermediem acest dialog între posibilii cumpărători și bănci pentru a se găsi cadrul necesar ca finanțarea să se facă în condiții acceptabile pentru ambele părți”, a afirmat Udrea. Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului a mai spus că anul acesta se va reuși implementarea unui proiect pilot de construire a locuințelor de tip ANL cu fonduri private. „Avem un proiect avansat de finanțare a unui ansamblu de locuințe ANL prin fonduri private și sperăm ca foarte curând să putem promova primul astfel de proiect. Am creat și cadrul legal necesar. Înce-putul este mai greu, apoi toată lumea se va obișnui și lucrurile vor merge mai repede”, a adăugat Udrea.