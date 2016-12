Elena Udrea, vizită la DNA, în ajunul Crăciunului

1

basistu si roamanu

In romania justitia de 13ani este oarba.Se face cu ura o ura starnita de bashitu sef care a contaminat un grup mafiot numitPDL cel mai corupt sistem creat pe ...pamant(planeta),Ura sa unificag in pnl care absorbit grupul mafiot pdl odat cu unifi area sa relizat un odios plan de prostrire a romanului rezand ca odata dezisi de bashitu membri ei sau....spalat.Decizia ca numai Psd este corupt si pdl-pnl este"fecioara"a prostit multi romani in realitTe fiind invers.Ce se intampla cu Dan Sova este cel mai bun exemplu.Dan are "prejiudiciu de100,De mii euro si o sa faca puscarie min 8ani iar Elena Udrea si Cocos care au furat banii din buzunarele romanilor din buget sant liberia.Asta este adevarTa justitie bashita care inca functioneaza ff bine cu....URA politica cu bata.