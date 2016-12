Elena Udrea spune că PDL are nevoie de Traian Băsescu

„Că PDL are nevoie de Traian Băsescu am spus-o în repetate rânduri: în interiorul și în exteriorul partidului. Unii au fost de acord cu mine, destul de mulți, alții au încercat să mă convingă că poate e mai bine ca partidul să aibă un alt drum. Am luat în calcul și ideea că aș putea să fiu eu subiectivă. Ceea ce însă nu pot înțelege, nici în ruptul capului, este însă renunțarea unui partid, a oricărui partid, la un electorat al său. Atât timp cât voturile sunt moneda cea mai de preț în politică, să încerci să te îndepărtezi voit de un electorat e cel puțin ilogic. Încrederea votanților este lucrul pe care trebuie să-l aperi cu hotărâre, nu trebuie să-i lași să ți-i ia altul, nu trebuie să fii pasiv față de ei”, scrie Elena Udrea într-o postare pe Facebook.