ELENA UDREA şi-a prezentat, la Constanţa, moţiunea cu care doreşte SĂ CÂŞTIGE partidul

motiuni si discursuri degeaba

Lenuta din Plescoi nu va putea face nimic din ceea ce spune,asa cum n-a facut nimic pentru a introna ordinea si disciplina atunci cand a fost numita sa aplaneze scandalurile din PDL Constanta.Ba dimpotriva le-a amplificat.Dar nici Chiru cel consecvent nu va reusi chiar daca Blaga va ales presedinte la Congres.Activitatea politica in PDL Constanta este inexistenta . Dl Chiru este mai mult senator preocupat de discursuri la tribuna senatoriala. Au disparut si steagurile de la intrarea in sediul acum pustiu.Secretarul general recent ales se dovedeste a fi doar un simplu figurant.Suntem obligati si datori sa constatam in continuare ca nimeni nu se sinchiseste de soarta si existenta membrilor de partid si nimeni nu le cere parerea.Evenimentele politice demonstreaza ca partidele romanesti nu au lideri capabili sa organizeze si sa conduca Romania.Poate va reusi Forta Civica ,avand in vedere ca aceasta organizatie politica s-a intarit prin cooptarea in conducere alaturi de dl Culetu, a geambasului traseist Cojocaru cel cu care dl Chiru se lauda ca a adus in PDL cca 300 de mebri din PNL.