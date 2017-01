Elena Udrea propune eliminarea funcţiei de prim-vicepreşedinte la PDL

1

iesirea pe teren

Partidul nu poate iesi din birouri ci de la putere,ceea ce sa si intamplat cu PDL.Dna Udrea trebuia sa-i scoata din birou mai demult,de pe timpul cand se ocupa de organizatia din Constanta si pe care a facut-o varza in perioada grea de framantari interne datorate unora ca Banias.Atunci si in continuare,nu s-a adresat membrilor de partid,nu i-a consultat si s-a rezumat a "rezolva" sitatia tot cu cei care nu iesisera din birouri decat ca sa cumpere voturile cu mesele oferite ca retaurante.Asa cum nimeni pana acum n-a vazut la organizatia municipala pe cineva din conducerea judeteana si la judet din partea conducerii de la Bucuresti,nici de acum incolo nu va vedea.iesirea pe teren. in propria ograda trebuie prevazuta ca obligatorie in statut si regulamentul de functionare,cu activitati de indrumare si control obligatorii,cum de fapt se prevede si acum in acestea dar nu se respecta.Si mai este ceva.Sa se inceapa mai intai cu obligativitatea "intrarii" in birouri,sa se organizeze activitatea si raspunderea fiecarui membru din conducere.Acum,ca si intotdeauna , sediul PDL este mai tot timpul pustiu.Nu exista nici un fel de activitate atractiva.Lipseste controlul si tragerea la raspundere a liderilor organizatiei din partea mebrilor de partid.Organizatiile interne au activitati formale.Nimeni nu stie daca exista planuri de activitate cu sarcini si termene de executie,cu obligativitatea informarii membrilor de partid asupra realizarii acestora.Ca sa iesi in strada,trebuie sa ai cu cine sa iesi,si mai ales sa sti ce sa faci.