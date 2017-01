Elena Udrea: Prima preocupare rămâne şi în 2011 cheltuirea fondurilor europene

Elena Udrea: Prima preocupare rămâne și în 2011 cheltuirea fondurilor europene

Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a declarat că „prima preocupare” a guvernanților rămâne cheltuirea fondurilor europene, precizând că procentul absorbției acestor fonduri, la nivel național, nu este „foarte bun”. „Spuneam acum aproape un an de zile că ne propunem ca în 2010 să contractăm trei miliarde de euro din întreaga sumă de 4,3 miliarde de euro aflată la dispoziția ministerului și mă bucur să pot să spun și aici, la Târgoviște, că am reușit lucrul acesta. Anul trecut am contractat trei miliarde de euro, iar anul acesta vrem să terminăm toate cele 4,3 miliarde, urmând să ne concentrăm pe absorbția efectivă a fondurilor”, a spus Elena Udrea. Ministrul a precizat că atragerea de fonduri europene rămâne principala preocupare a guvernanților. „Prima preocupare a noastră rămâne și în 2011 cheltuirea fondurilor europene. Avem, anul acesta, o posibilitate mai extinsă de a finanța și din fonduri bugetare investițiile pe care le avem în derulare, dar în continuare ne bazăm pe bani europeni pentru a finanța proiecte de investiții în toate domeniile din cadrul Programului Operațional Regional”, a afirmat ministrul.