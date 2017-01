Elena Udrea: Eu nu voi lucra cu Victor Ponta

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul PMP în alegerile prezidențiale, Elena Udrea, a declarat, azi, la Brăila, că în cazul în care va deveni președinte al României, nu va lucra cu Victor Ponta în calitate de premier.'Am văzut că domnul Iohannis spune că poate lucra cu Victor Ponta, am văzut că și doamna Macovei spune că va lucra cu Victor Ponta. Eu nu voi lucra cu Victor Ponta. Nu pentru că nu aș putea, pot să lucrez cu orice om de bună credință și care are o viziune pentru țara aceasta, dar nu am cu cine. Victor Ponta a demonstrat timp de doi ani de zile că nu știe ce înseamnă guvernarea. Pe mine nu mă surprinde. Noi am mai fost colegi în Guvern, când, pentru Victor Ponta, era o pălărie mult prea mare să fie ministru pentru Relația cu Parlamentul, care nu presupunea aproape nimic', a spus Udrea.