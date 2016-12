Elena Udrea audiată în dosarul şpăgii din portul Constanţa

Elena Udrea audiată în dosarul șpăgii din portul Constanța

11 August 2011

Ministrul Turismului si Dezvoltarii, Elena Udrea, a declarat azi, la Realitatea TV, ca a dat o declaratie la DNA, in calitate de martor, in dosarul spagii de la Vama Agigea: "Astazi am fost la DNA... v-am surprins; am fost chemata de avocatul domnului Banias"."O declaratie prin care sa confirm ca domnul Banias niciodata nu a venit la mine sa-mi spuna sa pun pe cineva in functie. Nici nu era ministerul meu, era ministerul Transporturilor, era exclus, deci categoric nu era vorba de mine. Oamenii la telefon vorbesc multe", a explicat Elena Udrea, potrivit Hotnews."Nu cunosc cazul. Unii folosesc numele colegilor in functii publice si se creeaza o impresie care nu serveste nimanui. Un exemplu: reprezentantii Garzii Financiare au verificat o firma care avea o factura pentru o rochie de 30 de milioane. Si au spus ca era pentru doamna Udrea. Sau altul care spunea ca el cara lemne pentru casa doamnei Udrea...", a continuat democrat-liberala.Si ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a fost audiat, in data de 4 august, la Directia Nationala Anticoruptie in dosarul privind tranzactiile ilegale din Portul Constanta.De asemenea fostul ministru de Interne, Vasile Blaga, a fost audiat in urma cu doua zile de procurorii DNA in dosarul mitei din Vama Agigea.Blaga nu are calitatea de invinuit sau inculpat in niciun dosar penal aflat pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie, a precizat joi DNA.De asemenea, seful Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, a fost audiat in calitate de martor in dosarul privind coruptia din vama Constanta-Agigea.In acest dosar sunt cercetati printre altii senatorul PDL Mircea Banias si fostul secretar general al MAI Laurentiu Mironescu.