Elena Udrea: "Am votat pentru o Românie frumoasă"

Ştire online publicată Duminică, 02 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul la Președinție al PMP, Elena Udrea, a votat, azi, la ora 09:00, la Liceul "Mihai Eminescu", declarând că votează pentru o Românie frumoasă și cu încredere că o femeie poate să facă cel puțin la fel de multe lucruri bune precum un bărbat pentru țara ei."Am votat pentru o Românie frumoasă, am votat conștientă că România se află la răspântie istorică de drumuri, am votat pentru calea democrației, pentru o justiție independentă, stat de drept puternic, dar, în același timp, și pentru prosperitate. Am votat pentru un președinte care să fie în stare să contruiască ceva în România, să ducă România măcar un pas înainte. Am votat pentru un președinte puternic, implicat, de bună credință, patriot și mai ales liber de butoane, neșantajabil, un președinte care să aibă ca stăpân doar poporul lui. Am votat cu încredere că o femeie poate să facă cel puțin la fel de multe lucruri bune precum un bărbat pentru țara ei", a declarat Elena Udrea.Întrebată dacă a vorbit cu fostul soț și dacă o votează, Udrea a răspuns: "Sigur mă votează pe mine".