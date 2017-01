Elena Udrea: „Am decis să candidez la funcţia de preşedinte al PDL”

Elena Udrea: „Am decis să candidez la funcția de președinte al PDL”

Deputatul Elena Udrea a anunțat, ieri, că a decis să candideze la funcția de președinte al Partidului Democrat Liberal, context în care a subliniat că PDL are nevoie de o schimbare, iar demersul său se bazează și pe experiența de luptă cu adversarii politici.„Am decis să candidez la funcția de președinte al PDL pentru că eu cred că PDL are nevoie de o schimbare. Consider că am energia, am forța și am voința necesare să vin pentru PDL cu un proiect atractiv, atât pentru electorat, cât și pentru proprii membri. Candidez pentru că electoratul de centru-dreapta are nevoie în acest moment de un partid de Opoziție puternic care să sancționeze abuzurile și minciunile USL. Pot să aduc un proiect cu care să revigorăm partidul, să-l energizăm, să-i arătăm un drum nou înainte, dar, în același timp, un proiect care să aducă lângă noi electoratul de centru-dreapta, un electorat care așteaptă să vadă un PDL activ în Opoziție, un PDL capabil să atragă din nou atenția asupra lui. Să fie din nou un partid viu și nu un partid mort, așa cum spun adversarii noștri”, a declarat Elena Udrea, la Palatul Parlamentului.Deputatul democrat-liberal și-a motivat candidatura și prin experiența, de peste opt ani, de luptă cu adversarii politici.„Niciodată nu m-am dat niciun pas înapoi. Am o experiență care îmi dă argumentul să spun că pot să mă bat credibil cu oameni precum Victor Ponta, Crin Antonescu, cu care sunt în aceeași generație. Candidez pentru partid, nu împotriva cuiva. Candidez pentru viitorul PDL, nu împotriva trecutului partidului. Sper să avem o competiție frumoasă spre binele PDL și spre succesul tuturor”, a afirmat Elena Udrea.Ea a adăugat că, în următoarele câteva zile, va finaliza moțiunea în baza căreia își va susține candidatura la șefia partidului și o va prezenta colegilor.