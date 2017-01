Elena Udrea a găsit rivalul staţiunii Mamaia în… Tataia

Elena Udrea a găsit rivalul stațiunii Mamaia în… Tataia

Aflată pe litoral pentru o vizită de lucru, ministrul Elena Udrea a acceptat să vorbească, într-un interviu acordat ziarului „Cuget liber”, despre posibilitatea înființării unei noi stațiuni în zona Corbu-Săcele și despre situația Organizației PDL Constanța. Reporter: La Târgul de la Romexpo de joi, au fost câteva dis-cuții foarte interesante privind înființarea unei noi stațiuni: Tataia. Elena Udrea: Este bine că se mediatizează orice subiect legat de turism. Desigur, era o glumă. M-am întâlnit cu un coleg, cu un cunoscut actor, care a făcut o glumă, susținând că ar trebui să facem o stațiune nouă, rivală stațiunii Mamaia, care să se numească Tataia. Știu că la Constanța exista mai demult o plajă Tataia. Nu știu dacă mai există. Ideea de a face o stațiune nouă este bună oricum. Exista mai demult un proiect la Corbu. Avem în continuare în vede-re dezvoltarea unei noi stațiuni turistice în zona Corbu. R: Care este stațiunea care ar putea rivaliza cu stațiunea Mamaia? E.U.: Mamaia are un nivel de dezvoltare mai ridicat decât sudul litoralului. Din păcate, s-a construit foarte mult în Mamaia. Nu mai arată ca o stațiune, ci ca o extindere a orașului Constanța, dar în același timp continuă să fie mai atractivă decât sudul litoralului. De aceea nu cred că este foarte greu să facem o stațiune rivală. Este ideea de competiție constructivă. Dar litoralul românesc, cu posibilități atât de mari, are nevoie de o stațiune nouă, la standarde europene, așa cum se face turism peste tot în destinații de succes. De aceea ne gândim să sprijinim dezvoltarea unei stațiuni în zona Corbu-Săcele. R: În Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului, faceți câ-teva referiri la modul de administrare a plajelor de către Ministerul Mediului. Aveți ceva de reproșat fostului ministru? E.U.: Nu, nu neapărat. Am colaborat câtă vreme aveam de rezolvat problemele plajei anul trecut. Am avut o colaborare bună cu Nicolae Nemirschi. Poate aș avea o problemă față de Ministerul Mediului, în general. Nu știu a cui este vina…am un reproș legat de faptul că nu se accesează bani europeni pentru lucrări de protejare a zonei costiere și de împiedicare a eroziunii zonei costiere. Plajele încep să dispară. Dacă bani europeni există…Dar la Ministerul Mediului nu s-au făcut proiectele necesare sau nu au fost sprijiniți cei care trebuia să facă proiectele necesare pentru a atrage acești bani. Temerea mea este că în curând ne vom trezi că dispare litoralul românesc. R: Săne oprim puțin și asupra situației din PDL Constanța. Vă veți implica în alegerile interne? E.U.: Da. Coordonez Organizația PDL Constanța. Am avut un rezultat bun la ultimele alegeri. Așa cum am stabilit acum doi ani, când am pornit colaborarea cu Organizația PDL Constanța, vor fi alegeri, iar situația de interimat va înceta, ceea ce este benefic pentru această organizație care a început să meargă bine din punct de vedere politic. R: Vă invit la un exercițiu de imaginație. Unde îl vedeți pe Mircea Banias? La nivelul conducerii centrale? La nivelul conducerii locale? E.U.: Nu știu ce vrea să facă domnul Banias. Nu am apucat să vorbesc cu dânsul să văd unde dorește să se poziționeze. Domnul Banias poate fi oriunde. Poate fi și la nivelul conducerii centrale, poate fi și la nivelul conducerii locale în continuare. Dacă de la nivelul Organizației Constanța cineva va veni în conducerea centrală, în Biroul Permanent Național, atunci misiunea mea de coordonare încetează și asta mi-ar da mai mult timp să mă ocup de minister. R: Domnul Mircea Banias a anunțat la un moment dat că ar vrea să candideze pentru funcția de vicepreședinte la nivel central. E.U.: Nu știu de intenția aceasta. Domnul Banias poate candida la o astfel de funcție fără probleme. R: Printre cei care și-au mai anunțat intenția de a candida la șefia PDL Constanța se numără și primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi. Cum comentați posibila sa candidatură? E.U.: Este un primar bun. Întotdeauna a avut un scor bun în organizație. Toți cei care își doresc să candideze sunt convinsă că își fac o autoevaluare corectă. O să vedem cine sunt. Nu știu exact acum cine vrea să candideze. Sunt oameni buni, bine pregătiți, care au obținut scoruri bune. Deci organizația are de unde să își aleagă conducerea. R: În presă, au apărut comentarii privind un război între dumneavoastră și domnul Vasile Blaga… E.U.: A răspuns deja domnul Vasile Blaga. Categoric nu există. Domnul Vasile Blaga este un coleg pe care te poți baza și în Guvern, și în partid. Este un om serios. La Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului am preluat multe dintre programele dânsului, precum reabilitarea termică. Colaborăm în continuare foarte bine. Discuțiile în presă le fac unii care încearcă să dea impresia că și în PDL există probleme între membrii de partid, nu numai dezastrele de la PNL și PSD. Nu, nu există. Și dacă vreodată, în cadrul partidului, ar mai fi și opinii care nu ar fi identice, ni le spunem deschis și rezolvăm problemele între noi și niciodată nu ieșim în afară, cu anumite excepții, dar cei care au făcut aceasta nu sunt dintre oamenii de partid. Sunt oamenii care au venit, au câștigat pe listele partidu-lui pentru că au fost puși acolo cu acceptul conducerii și nu prea au știut cum este cu viața internă de partid. R: Puteți să ne dați câteva nume? E.U.: Cei care au mai vorbit. Până la urmă, sper că ne-am lămurit că, într-un partid, este bine să vii, dacă ai o nemulțumire, și să îți spui nemulțumirea în partid. Și să nu ți-o expui pe bloguri.