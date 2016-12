Elena Ivănescu, un lider de nădejde pentru femeile din PDL Constanţa

Elena Ivănescu, un lider de nădejde pentru femeile din PDL Constanța

Pentru ocuparea funcției de președinte al Organizației Județene de Femei a PDL Constanța și-a depus candidatura Elena Ivănescu. Are 56 de ani, este căsătorită și are un fiu în vârstă de 22 de ani. În momentul de față, Elena Ivănescu este consilier județean din anul 2008. În cadrul partidului, ea ocupă funcția de secretar executiv în noul Birou Permanent Județean al PDL Constanța, ales la data de 12 martie. Este o fire foarte sociabilă și deschisă față de oameni, dar, cu toate acestea, nu îi place să vorbească pre mult despre propria persoană, fiind o persoană discretă. În ciuda acestui „impediment”, „Cuget Liber” a reușit să facă un profil al celei care ar putea deveni noul lider al femeilor pedeliste din județul Constanța. Elena Ivănescu a studiat la Facultatea de Biochimie a Universității București, fiind de profesie biochimist. De altfel, de la terminarea facultății și până în anul 1995, a profesat în diverse instituții, fiind biochimist în cadrul laboratorului de la spital și biochimist la Agenția de Protecție a Mediului. În anul 1995, a simțit nevoia de a face și altceva și, astfel a urmat un curs de reconversie profesională în domeniul economiei. Drept urmare, la scurt timp, a trecut din domeniul bugetar în cel privat, și din 1995 a început să se ocupe de partea financiar-contabilă a afacerilor familiale. În altă ordine de idei, ca orice femeie, Elena Ivănescu are un hobby, respectiv, cel al dansurilor sportive în care se implică serios încă de acum 12 ani. În ceea ce privește cariera politică, Elena Ivănescu a făcut primul pas spre acest domeniu în anul 1997 când s-a înscris în PNL. Nu a stat decât trei ani, fiind mult prea dezamăgită de atitudinea liberală a colegilor față de cei care erau noi veniți în partid. În consecință, în anul 2000, a plecat din PNL și, timp de șapte ani, nu s-a mai implicat politic deși simțea că are ceva de spus, dar mai ales, ceva de făcut pentru viitorul politic. Așadar, în anul 2007, Elena Ivănescu s-a înscris în PLD care a fuzionat cu PD, devenind membru al PDL Constanța. Primul succes nu a întârziat să apară iar la alegerile din 2008 a fost aleasă consilier județean pe lista PDL Constanța. A urmat, apoi, funcția de secretar general adjunct în vechiul BPJ condus de Mircea Banias iar apoi cea de secretar executiv în noul BPJ condus de Gigi Chiru. Recent, a fost stabilită data alegerilor la Organizația Județeană de Femei din cadrul PDL Constanța iar Elena Ivănescu și-a depus candidatura, având câteva obiective importante de îndeplinit în caz că va fi aleasă ca lider al femeilor pedeliste. „În pofida momentelor grele pe care le parcurgem cu toții, Dumnezeu a lăsat femeii puterea și tăria de a fi fiică, soție și mamă. De cele mai multe ori, ea are un loc de muncă dar și diverse activități extraprofesionale. Astfel, a dovedit de multe ori că poate fi mai puternică decât bărbatul putând face față cu brio provocărilor pe care i le oferă viața. În ultima perioadă, am avut câteva întâlniri cu reprezentantele femeilor din județ. M-am bucurat enorm atunci când am văzut deschidere și interes pentru viața politică. În calitate de viitor președinte am în vedere o reprezentativitate echilibrată în sensul că voi coopta în viitorul Birou Permanent Județean doamne din localități diferite și cu diverse pregătiri profesionale. De la femeia-casnică, femeia-pensionară, până la femeia-medic, avocat, economist, profesor, etc., fiind convinsă că fiecare persoană și fiecare profesie este la fel de importantă pentru activitățile pe care le vom desfășura împreună”, a declarat Elena Ivănescu. Alegerile la Organizația Județeană de Femei din cadrul PDL Constanța vor avea loc, astăzi, începând cu ora 10.00, la Casa de Cultură din Constanța.