Elena Băsescu va candida ca independent la europarlamentare

Ştire online publicată Joi, 19 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al OT a PD-L, Elena Băsescu, a anunțat, ieri, că va demisiona din partid și că va candida ca independent la alegerile europarlamentare pentru ca tatăl ei să nu fie acuzat de nepotism, iar PD-L să nu „aleagă” între ea și intelectuali, urmând să revină în PD-L după alegerile din 7 iunie. Elena Băsescu și-a anunțat demisia printr-o declarație în care a susținut că împotriva ei a început o campanie de presă din care au de pierdut tatăl ei, președintele Traian Băsescu, și PD-L. „Nu tata mi-a impus candidatura și nici partidul nu a acționat servil acceptându-mi candidatura. Nu doresc să mă ascund după o listă, nu doresc ca tatăl meu să fie acuzat de nepotism și nu doresc ca PD-L să aleagă între mine și intelectuali. Am decis să demisionez din PD-L și să candidez independent cu mențiunea că voi reveni în partid în urma alegerilor din 7 iunie”, a spus fiica președintelui Băsescu. Elena Băsescu a adăugat că are șanse minime de reușită deoarece trebuie să strângă 100.000 de semnături de susținere până la data de 7 aprilie, fapt care pune sub semnul întrebării chiar depunerea oficială a candidaturii. „Sunt conștientă că nu am șanse reale, dar am să încerc. O să-mi rog prietenii din Organizația de Tineret să mă ajute să strâng numărul de semnături necesar, în măsura în care vor avea consimțământul organizațiilor din care fac parte”, a spus secretarul general al OTPD-L. Un alt obstacol menționat de ea a fost lipsa resurselor financiare. „Știu la ce m-am înhămat. Este nevoie de ambiție, resurse financiare importante, hotărâre și determinare. Nu am resurse financiare, dar am ambiție, hotărâre și determinare”, a spus Elena Băsescu. Ea a adăugat că semnul electoral va fi EBA, de la Elena Băsescu, inițiale regăsite și la mașina personală. Ea a început să strângă semnăturile de susținere chiar în sala în care a ținut declarația de presă.