„Electoratul PPDD va decide cine va fi preşedintele României!“

Simona Man, declarații la Constanța:

„Electoratul PPDD va decide cine va fi președintele României!“

Președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, Simona Man, s-a aflat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Constanța,pentru a discuta cu șefii organizației de la malul mării despre modul în care funcționează acordul de colaborare cu PSD.Protocolul semnat de Partidul Poporului Dan Diaconescu și PSD funcționează de minune la nivel central, conducătorii celor două formațiuni politice ajungând la un acord. Mai mult, protocolul funcționează în mare parte din județe, nu însă și la Constanța, unde, cel puțin până în acest moment, cererile „violeților” au rămas fără răspuns.„Sunt puțin uimită de faptul că, la această oră, protocolul nu funcționează la Constanța, dar sunt convinsă că, în scurt timp, lucrurile vor intra în normal. Noi ne dorim funcții de viceprimari în localitățile în care, împreună cu PSD, avem majoritate în consiliile locale. De asemenea, ne dorim o funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, Simona Man.Aceasta este convinsă că PPDD va deveni un „actor” important pe scena politică din Constanța.„PPDD are o «zestre» bogată în teritoriu, pe care nu o are niciun alt partid, iar în noul context, creat după condamnarea președintelui fondator al Partidului Conservator, poziția noastră devine tot mai importantă. Personal, voi purta în continuare negocieri cu președintele PSD, Victor Ponta. Știm foarte bine cums-au câștigat ultimele două alegeri prezidențiale, din 2004 și 2009. Adică la scoruri foarte strânse. Astfel, sunt convinsă că electoratul PPDD va face diferența și va decide cine va fi președintele României”, a explicat Simona Man.Președintele PPDD a mai spus că, în cele 40 de zile scurse de la semnarea protocolului cu PSD, nu puteau fi făcute schimbări în toate județele, însă prevederile acestuia trebuie puse în practică cât mai rapid.„Referitor la Organizația Județeană Constanța, știu că are oameni de valoare și, de aceea, putem propune specialiști atât pentru funcțiile din administrație - viceprimari, vicepreședinte Consiliu Județean -, cât și pentru funcții de conducere ale unor instituții deconcentrate”, a declarat Simona Man.v v vLa rândul său, președintele Organizației Județene Constanța a PPDD, Gheorghe Slabu, a precizat că, în cursul acestei săptămâni, așteaptă un răspuns ferm din partea PSD Constanța.„Doamna Simona Man nu și-a as-cuns dezamăgirea față de faptul că, până acum, protocolul nu funcționea-ză la Constanța, nu s-a făcut niciun pas. De aceea, la fel ca și secretarul general Liviu Neagu, a făcut special un drum pe litoral. Dar, cred că săptămâna viitoare (n.r. - săptămâna aceasta) vom primi un răspuns concret din partea PSD la solicitările noastre. Țin să subliniez faptul că protocolul se referă strict la PPDD și PSD, fără alte partide”, a declarat președintele Gheorghe Slabu.