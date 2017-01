Ei sunt propunerile de miniştri ai Cabinetului Ungureanu

3

Mda...

Ce as putea sa spun despre "noul" guvern?Nu este nou deloc! in spatele acestor tineri se afla tot cei care au guvernat inainte...deci...este egal cu 0...Pot spune doar ca faptul ca Basescu ia "sugerat" (in particular) lui Boc sa demisioneze este meritul celor care au iesit in strada si celor care mai ies in strada si acum cand temperaturile sunt de nesuportat!