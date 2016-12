Ei sunt parlamentarii Constanţei

Ei sunt parlamentarii Constanței

Biroul Electoral Central a tras linie alegerilor parlamentare de duminică și a prezentat, ieri, rezultatele finale. Drept urmare, noul Parlament va fi alcătuit din 465 parlamentari. Un număr mai mic comparativ cu actualul legislativ care cuprindea 588 de parlamentari. Diferența se datorează faptului că s-a revenit la votul pe liste, respectiv, pe principiul reprezentării proporționale, față de sistemul uninominal mixt pe baza cărora au fost desemnați parlamentarii la alegerile din 2012.În ceea ce privește județul Constanța, acesta va fi reprezentat de 11 deputați, cinci de la PSD, doi de la PNL și câte unul de la USR, PMP, ALDE și UDMR, precum și cinci senatori, trei de la PSD, unul de la PNL și unul de la USR.Practic, pe baza voturilor obținute de formațiunile politice la malul mării, viitorii parlamentari care vor reprezenta Constanța în următorii patru ani la Camera Deputaților sunt:PSD: Iulian Iancu, Mircea Titus Dobre, Cristina Dumitrache, Radu Babuș și George VișanPNL: Bogdan Huțucă, Robert BoroianuUSR: Stelian Cristian IonPMP: Robert Turcescu ALDE: Mircea Banias UDMR: Antal Istvan Janos. La Senat, județul Constanța va fi reprezentat de Liviu Brăiloiu, Nicolae Moga, Ștefan Mihu (PSD); Vergil Chițac (PNL) și Ramona Nicoleta Dinu (USR).Deputat UDMR de ConstanțaÎn altă ordine de idei, este interesant că, pentru prima dată, UDMR a reușit să obțină un mandat de parlamentar la Constanța. Ieri, BEC a făcut oficiale datele finale, respectiv, mandatele obținute prin redistribuire la nivel național. Astfel, în urma redistribuirii, la Constanța, UDMR și ALDE obțin câte un mandat la Camera Deputaților, iar alte două mandate revin PSD și USR la Senat.Concret, mandatul de la UDMR revine lui Antal Istvan Janos, fost director la Herghelia Mangalia, în perioada 2012-2015, acesta fiind de profesie inginer zootehnist. Totodată, mandatul atribuit ALDE la redistribuire revine lui Mircea Banias. Cele două mandate alocate prin redistribuire la Senat revin lui Ștefan Mihu (PSD) și Ramona Nicoleta Dinu (USR).Pe lângă cei 16 parlamentari, județul Constanța mai are încă un parlamentar la minorități, respectiv, Iusein Ibram, de la UDTR. În concluzie, după ce tragem linie, județul Constanța va fi reprezentat în Parlamentul României de 17 parlamentari, comparativ cu 22 câți au fost în legislatura trecută.La nivelul întregii țări, PSD are 67 de mandate la Senat și 154 de mandate la Camera Deputaților, în timp ce PNL a obținut 30 de mandate la Senat, cu 20,41%, iar la Camera Deputaților - 69 de mandate, cu un procentaj de 20,04%.USR are 13 mandate la Senat (8,92%) și 30 de mandate la Camera Deputaților (8,87%). De asemenea, UDMR are 9 mandate la Senat (6,24%) și 21 de mandate la Camera Deputaților (6,18%). ALDE are 9 mandate la Senat, cu un procentaj de 6%, și 20 de mandate la Camera Deputaților, cu 5,62%. Conform rezultatelor finale, PMP are 8 mandate la Senat (5,65%) și 18 mandate la Camera Deputaților (5,34%). În plus, la Camera Deputaților sunt și 17 mandate ale organizațiilor minorităților naționale, cu unul mai puțin decât în legislatura trecută, deoarece dosarul UDTTMR a fost respins de BEC înainte de alegeri.Ca număr de voturi valabil exprimate, la Senat PSD a obținut 3.221.786; PNL - 1.440.193; USR - 629.375; UDMR - 440.409; ALDE - 423.728; PMP - 398.791, iar la Camera Deputaților PSD a obținut 3.204.864; PNL - 1.412.377; USR - 625.154; UDMR - 435.969; ALDE - 396.386; PMP -376.891.Așadar, toți acești șase competitori au trecut pragul electoral de 5% pentru a intra în Parlament. Potrivit reprezentanților BEC, la alegerile parlamentare din 11 decembrie s-au prezentat la urne 7.323.368 alegători și au fost 7.047.384 voturi valabil exprimate pentru Camera Deputaților și 7.052.966 voturi valabil exprimate pentru Senat.