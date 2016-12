Şeful statului spune că va merge la vot

Șeful statului spune că va merge la vot

Președintele suspendat Traian Băsescu a declarat că va merge la vot la referendumul din 29 iulie, însă, în lipsa mobilizării PDL, votul său singular nu are cum să schimbe rezultatul. „Sigur că voi merge. Eu voi merge, voi fi printre cei care merg la vot. Fiind un singur votant, atâta timp cât nu se mobilizează PDL, nu am cum să schimb”, a spus Băsescu, întrebat fiind dacă el va merge sau nu la vot. Președintele suspendat a mai spus, răspunzând unei întrebări, că nu face românilor niciun îndemn legat de referendum, iar fiecare să procedeze conform conștiinței. „Cine vrea să meargă la vot să meargă, cine nu, nu”, a menționat el, arătând totodată că PDL are motive întemeiate să spună că nu poate asigura securitatea votului. „Eu nu fac românilor niciun îndemn, fiecare să procedeze conform conștiinței lui. Nu mă pot opune deciziei care a fost luată cu 89 de voturi contra o abținere în structura de conducere a PDL. Din punctul meu de vedere, cine vrea să meargă la vot să meargă, cine nu, nu, dar am constatat că PDL are motive întemeiate să spună: nu putem controla securitatea referendumului”, a declarat Traian Băsescu.