Şeful PDL Constanţa, Gigi Chiru, îi cere lui Mazăre un milion de euro

Primarul Constanței, acționat în instanță pentru jignirile aduse

Șeful PDL Constanța, Gigi Chiru, îi cere lui Mazăre un milion de euro

În lipsa Primăriei Constanța, care se spală pe mâini în cazul „zidului morții” și aruncă pisica în ograda unei firme care are în concesiune Cimitirul Central, directorul Inspectoratului Județean în Construcții și, totodată, președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a găsit bani pentru a rezolva problema gardului cimitirului. Mai exact, dacă pentru unii moartea unui om și rănirea gravă a altuia nu reprezintă o prioritate, Chiru spune că se va implica personal pentru a soluționa această problemă. Și, dacă la bugetul local nu există bani pentru siguranța cetățenilor care pleacă în oraș pe propriile picioare și se întorc acasă în sicriu, Chiru susține că există soluții. El l-a acuzat pe primarul Constanței, Radu Mazăre, că-i este mult mai ușor să se lanseze în jigniri la adresa celor care vor binele constănțenilor decât să pună în aplicare somația de dărâmare a gardului și reparația acestuia. *** În cursul zilei de ieri, președintele Organizației Județene a Partidului Democrat Liberal Constanța, Christian Gigi Chiru, a reacționat la jignirile aduse de primarul Radu Mazăre, care, în decurs de o lună, l-a făcut de două ori „țigan”. Prima dată când Mazăre s-a adresat cu acest apelativ la adresa lui Chiru a fost în cadrul unei emisiuni la televiziunea de casă. Drept urmare, postul respectiv a și fost sancționat de CNA. Chiar dacă i s-a adus la cunoștință că a greșit atunci când l-a jignit pe Christian Gigi Chiru, Mazăre a continuat cu astfel de apelative la adresa șefului PDL Constanța. În consecință, în cursul zilei de vineri, în timp ce se afla la o întâlnire cu bătrânii de la Căminul de Vârstnici, Mazăre a spus că „țiganul ăla pedelist vrea să mă bage în pușcărie și mi-a ordonat el mie să dărâm gardul cimitirului până luni”. În cursul zilei de ieri, Christian Gigi Chiru a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că-l va da în judecată pe primarul Radu Mazăre, după ce acesta l-a făcut „țigan”. „Chiar dacă nu am niciun fel legătură cu etnia romă, nici de sânge și nici de vreo rudenie prin alianță, consider că apartenența la orice etnie nu ar trebui să constituie vreo problemă într-o lume a toleranței, într-un secol în care calitățile umane și performanța într-un anumit domeniu ar trebui să ne diferențieze, și nu culoarea pielii sau a sângelui”, a declarat Christian Gigi Chiru. „Constanța are un primar demn de un post de circar“ Chiru a precizat că, pentru jignirile aduse, o să-l dea în judecată pe primarul Mazăre și o să-i ceară un milion de euro despăgubiri, iar în caz că va câștiga procesul, din acești bani va repara gardurile cimitirelor din Constanța. „Acest primar care ne-a demonstrat că este un mic nazist al vremurilor noastre a arătat acum că este și rasist. Este deja a doua oară când mă jignește. Am crezut că prima dată a fost un accident, dar văd că aceasta este atitudinea lui. Aș fi fost mândru și aș fi recunoscut din prima secundă dacă eram țigan sau machidon”, a mai adăugat Chiru. El a precizat că, pentru prima și ultima dată, pentru ca pe viitor primarul Mazăre să aibă o grijă mai puțin, îi aduce la cunoștință că rădăcinile lui sunt sută la sută românești. „Nu sunt nici machidon, nici țigan. Sunt român. Bunicii și străbunicii mei provin din comuna Horia de Tulcea. Suntem de patru generații în Dobrogea”, a spus Chiru. Mai mult, el a explicat și etimologia numelui Chiru: „Forma masculină a numelui Chira este un vechi prenume grecesc. Chira provine de la numele de Kyros, Kiriakos, care are o puternică legătură cu religia creștină, fiind atestat după răspândirea creștinismului. Semnificația numelui este aceea de dumnezeiesc, aparținând lui Dumnezeu”. În altă ordine de idei, revenind la problema gardului cimitirului, Chiru a atras atenția că, dacă acesta nu va fi dărâmat, tragedia s-ar putea repeta oricând. „Așa cum am mai spus, municipiul Constanța se confruntă cu foarte multe probleme, ignorate complet de primarul Mazăre, pentru care este mult mai important să-și insulte adversarii politici, decât să le rezolve spre binele întregii comunități. Îmi este rușine că municipiul Constanța poate avea un astfel de primar demn de un post de circar, însă vă asigur de faptul că vom avea grijă să corectăm acest lucru în anul 2012, când, alături de constănțeni, îl vom trimite pe primarul Mazăre într-o vacanță permanentă”, și-a încheiat Chiru declarațiile.