"Educaţia este darul cel mai de preţ pe care îl putem oferi copiilor noştri"

Edilul George Scupra, de la Ovidiu:

"Educația este darul cel mai de preț pe care îl putem oferi copiilor noștri"

Ştire online publicată Marţi, 12 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a participat, ieri, alături de cadrele didactice, consilieri locali și reprezentanți ai Poliției locale la deschiderea noului an școlar, la toate unitățile de învățământ din orașul Ovidiu și din satele Poiana și Culmea.„Educația este darul cel mai de preț pe care îl putem oferi copiilor noștri. Ne dorim ca și în acest an școlar să dezvoltăm parteneriatul familie - școală - administrație locală, pentru a sprijini copiii în lungul drum al formării lor profesionale, dar și al personalității. În întâmpinarea acestui demers și în acest an, al treilea consecutiv, primăria Ovidiu va acorda burse de merit pentru elevii cu medii între 8.50 și 10, iar ca noutate se vor acorda burse de merit și pentru profesorii cu rezultate notabile la concursurile naționale și olimpiade. Îmi exprim convingerea că reprezentanții administrației locale împreună cu cadrele didactice vor veni în întâmpinarea nevoilor elevilor pentru a le netezi drumul spre o educație la un nivel modern și performant. Urez părinților un an cu multe satisfacții din partea copiilor, cadrelor didactice putere de muncă și elevilor succes și curaj pentru împlinirea idealurilor”, a declarat edilul George Scupra.Administrația locală din orasul Ovidiu a finalizat lucrările pentru ca la începutul anului școlar copiii din grădinițele și școlile din Ovidiu, Poiana și Culmea să beneficieze de toate condițiile și dotările necesare actului de învățământ la standarde moderne.Pe de altă parte, șeful administrației locale a explicat că, având în vedere faptul că a fost aprobat proiectul de construire a unei școli noi în satul Poiana, cursurile elevilor și preșcolarilor se vor desfășura în Centrul Cultural din Poiana, unde au fost realizate lucrări de compartimentare pentru a crea noi clase, cu dotările aferente, pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de educație.