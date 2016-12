"Educaţia este darul cel mai de preţ pe care îl putem oferi copiilor noştri"

Primarul George Scupra:

"Educația este darul cel mai de preț pe care îl putem oferi copiilor noștri"

Edilul orașului Ovidiu, George Scupra, are mai multe proiecte ce sunt în interesul comunității pe care o reprezintă, toate acestea aflându-se în curs de derulare. Pe lângă ele, administrația locală din orașul Ovidiu a finalizat lucrările pentru ca, la începutul unui nou an școlar, copiii din grădinițele și școlile din Ovidiu, Poiana și Culmea să beneficieze de toate condițiile și dotările necesare actului de învățământ la standarde moderne.„La Liceul Tehnologic «Ion Podaru» s-au reparat și zugrăvit toate sălile de clasă. Au fost dotate cu mobilier adecvat clasele elevilor care pășesc pentru prima dată în școală, covoare, bănci și scaune noi, calculatoare, imprimantă, dulapuri pentru încălțăminte și hăinuțe. În două clase și cancelaria cadrelor didactice s-a montat parchet melaminat. De asemenea, s-au mai reparat jaluzelele din fiecare clasă și de pe holuri și s-au înlocuit obiectele sanitare din aripa nouă a liceului. În laboratoarele de fizică și chimie au fost cumpărate ustensile și reactivi, iar baza sportivă a fost pregătită cu marcaje noi și o dotare materială foarte bună. Totodată, arhiva și magazia de manuale a fost mutată în încăperi noi. Intrarea în liceu a fost dotată cu un foișor unde părinții își pot aștepta copiii să iasă de la cursuri. Au fost deratizate toate încăperile liceului. În concluzie, în liceu domnește o atmosferă plăcută de așteptare ca elevii să pășească în noul an școlar cu drag și cu noi obiective”, a spus primarul George Scupra.El a mai adăugat că acesta este doar un singur exemplu, asemenea lucrări având loc și la Școala Gimnazială Nr. 2, la școlile din satele Culmea și Poiana, dar și la grădinițele „Licurici” și „Zig - Zag“.Totodată, primarul a mai adăugat că, pe lângă toate lucrările care s-au făcut la școli, începând cu acest an școlar, copiii vor beneficia și de un nou mijloc de transport.„Educația este darul cel mai de preț pe care îl putem oferi copiilor noștri. Ne dorim ca și în acest an școlar să dezvoltăm parteneriatul familie - școală - administrație locală, pentru a sprijini copiii în lungul drum al formării lor profesionale dar și al personalității. Îmi exprim convingerea că reprezentații administrației locale împreună cu cadrele didactice vor veni în întâmpinarea nevoilor elevilor pentru a le netezi drumul spre o educație la un nivel modern și performant. Urez părinților un an cu multe satisfacții din partea copiilor, cadrelor didactice putere de muncă și elevilor succes și curaj pentru împlinirea idealurilor”, a declarat primarul George Scupra.Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că, în acest an, la inițiativa unui grup de elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Podaru”, împreună cu primarul George Scupra, a fost înființat „Radio - clubul elevilor”.„S-au efectuat lucrările de amenajare a spațiului și au fost achiziționate toate dotările necesare pentru funcționarea acestui post de radio. Elevii vor avea posibilitatea ca în pauze să-și prezinte inițiativele, planurile și informațiile de interes pentru elevii liceului. Conducerea unității școlare consideră acest proiect ca fiind o încurajare a elevilor pentru a descoperi și, mai târziu, să opteze pentru meserii din domeniul mass-media”, a mai precizat edilul din Ovidiu, George Scupra.