EDITORIAL / Voi ştiţi cine sunt corupţii voştri?

6

Bravo,Zaporojene !

Felicitari pentru articol ! "Din pacate ,fiecare popor are conducatorii pe care ii merita"-nu stiu cine a spus asta -am pus ghilimelele de rigoare pentru ca nu pot sa-mi atribui merite prin plagiat.Eu nu pot sa fac acest lucru cu o maxima,in schimb cei care ne conduc incepand cu Toba,Ponta,Beuran si ceilalti impostori nu au nici o greata. Nu cred ca alegatorii au vreo vina.Lichelele si hienele care ajung pe liste si in parlament sunt propusi si sustinuti de afaceristi verosi care prin toate mijloacele fraudeaza legea si se imbogatesc demential,nu mai au limite.Concluzia:toti cei care ajung acolo sunt jigodii odioase si hulpave iar noi nu trebuie sa mergem la vot sa le dam puterea.Societatea civila prin organismele ei (ONG-uri,asociatii samd)sa verifice calitatea celor de pe listele parlamentare si sa o faca public.Cred ca si oamenii de valoare o sa fie incurajati si o sa participe la insanatosirea societatii.Nu mai vreau sa murim in flacari,in spitale,pe sosele .P.S.Cel care a postat primul este securist notoriu,incearca diversiuni.Am un mesaj pentru postacul 1 :"Se strange latul" !!!!