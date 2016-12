EDITORIAL / PSD Constanţa, un scurt reminder

2

Domnule Zaporojan

Asta-i muzica ce-mi place.Daca aveti nevoie de un adapost,contati pe mine.Am o cazemata antifesene cu usi blindate,post de observatie,biscuiti uscati si apa pentru un an.Textul dvs. de azi pare a fi o declaratie de razboi.Puneti tunurile pe ei.Politicienii traiesc in lumea lor asa cum ati demonstrat in articolul de mai sus.PSD-ul se viseaza un partid de sfinti si PNL crede ca face opozitie.Niste circari,si unii si altii.In realitate nu exista nicio deosebire intre PNL(pdl),UNPR si PSD,toti o apa si-un pamant.Li s-a atras atentia ca trebuie sa se reformeze din interior si ei l-au dat afara doar pe Geoana vinovatul de serviciu.Bascalie de partid.La PNL,vise placute.Ce blestem pe orasul asta sa aleaga intre elevul lui Mazare si Buruiana,un ilustru necunoscut.Despaducherea clasei politice a fost facuta de Justitie dar noi alegem alti paraziti.La Navodari, nu dau doi bani pe Justitie,la Constanta mostenitorul lui Mazare este in carti si la varful partidului conduce un puscarias cu acte in regula.Societate civila nu exista in Constanta,opozitie nu exista,intelectualii sunt muti,presa nu avem.Va place sau nu,jurnalistii au o mare raspundere,mai mult decat va puteti inchipui.Azi sau maine aveti ocazia sa intrati in istorie.Nu e de ras.Bagati-i pe toti la masina de tocat fesenei:PSD,UNPR,PNL(pdl) , mai bine fara ei.