EDITORIAL / Paraziţi liberali! De ce nu scapă PNL Constanţa de ei?

8

Se va schimba partidul

Eu am convingerea ca Vergil Chitac va intra in PNL insotit de o echipa formata din oameni competenti si onesti la fel ca el si va schimba partidul. Il cunosc si nu este omul compromisului. Iar in partid mai sunt si oameni buni, dar nu au avut loc de oportunisti, acum e si sansa lor. Seniorii partidului au totusi un merit, ca au inteles vrand nevrand ca asta este curentul, pentru asta a iesit lumea in strada.