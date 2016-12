EDITORIAL / Iohannis s-a înşelat

1

Curaj...

Total de acord. Totusi de ce nu va aplecati privirea si pe plan local? De ce e tacerea asta la Constanta? Cum se apara ei unul pe altul? Cum de nu se ataca nimeni, inclusiv presa locala facand non-combat? Cum dracu numai in Mamaia se gasesc mostenitori, retrocedari, pe faleze, etc? De ce nu sunt investitii productive la Cta? Cate locuri de munca reale au fost create in ultimii 2,5, 10 ani ? Cate parcuri industriale au fost create, ce facilitati au fost acordate firmelor straine si locale ptr a crea locuri de munca la Cta ? De ce nu au venit investitori care sa creeze plusvaloare la Cta? Am ajuns un oras de vanzatori si paznici. Mai taiati din pomeni si ajutati tineretul sa munceasca .Incetati prosteala cu locurile de munca de la AJOFM, POSDRU si alte smecherii de justificat functii caldute date de partid si cheltuit/sifonat fonduri europene.