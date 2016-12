EDITORIAL / Cine mai poate sparge frăţia infractorilor?

1

regrete tardive

In Romania nu se va schimba nimic . Ne lipseste ceva legat de " vână " . Partidele , mass-media , societatea civila ,s-au unit in ceea ce se poate numi " societatea infractionala " sprijinita din varii motive de catre totii cetatenii . Fortele malefice au avut grija sa saraceasca si sa transforme o mare parte a electoratului intr-o masa inconstienta usor de manipulat . Romanii au privit si privesc in continuare cu nepasare cum un referendum care limiteaza parlamentul la 300 de membri este ignoratvoteaza cu o admirabila inconstienta aceeasi infractori si ridica osanale celor care le ofera ajutoare alimentare stand la cozi interminabile cum s-a vazut zilele trecute in Piata Tomis 3 . Si toti acesti oameni adusi in sapa de lemn vor vota iar si iar cu banditii politicianisti din partidele noastre care sunt in realitate doar niste factiuni , niste organizatii mafiote . Afirmatia ca exista si poliricieni cinstiti este o vorba goala . Toti sunt complice direct sau indirect la faradelegi . Pana si actiunile DNA si altor institutii similare sunt menite sa sprijine politica " scoala-te tu ca sa ma asez eu : Nu se poateb schimba nimic deoarece in locul ticalosilor de azi vor veni tiocalosii de maine , adica fii , nepotii , urmasii care vor face politica pe bani furati , bani pe care NIMENI din Romania nu-i va confisca in vecii vecilor .