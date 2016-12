EDITORIAL: Când Nicuşor tace, judeţul se desface

10

Umbra lui Stefan la Constanta

Daca nu gresesc,referendumul din 2011 s-a suprapus peste o zi de sarbatoare a comunitatii tatarilor din Dobrogea.Salut prieteni ! Un amic tatar mi-a povestit ca musulmanii care si-au vizitat rudele din Agigea au tinut sa voteze inainte de a se bucura de sarbatoarea lor.Tinutul stramosesc inainte de toate ! Fantoma lui Stefan cel Mare a facut victime in randul tatarilor si dupa 500 de ani.Haituiti si speriati de Nicusor Constantinescu,saracii tatari(oameni simpli de la tara) au crezut ca tinutul lor va fi furat de urmasii lui Stefan.Judetul Constanta a fost in pericol de a aluneca in Marea Neagra sau in bratele ghiaurilor moldoveni. A fost stare de neliniste colectiva provocata si alimentata de un politruc bolnav dupa putere.Domnilor reprezentanti ai comunitatii tatare,asta sa faceti pentru semenii vostri:sa le luminati mintea si sa nu-i lasati sa mai fie manevrati politic.In rest,se descurca singuri.