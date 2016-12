EDITORIAL / Când imbecilitatea bate hoţia. Lecţie predată de PNL

1

CARE LIBERALI

Asa cum trecerea de la socialism la capitalism presupune o perioada de formare a " capitalismului primitiv " putem accepta si idea trecerii prin perioada " politicianismului primitiv " in care fostii lideri comunisiti organizati in partide care se dovedesc a fi doar factiuni , folosesc puterea potrivit intereselor personale si de grup . Doctrinele , ideologiile si programele sunt simple firme care incearca sa demonstreze ca adevarata branza de Braila se poate gasi doar la firma (partidul ) liberal sau de alta culoare politica . Firma liberala a intrat de mult in faliment in intreaga lume . Social democratia este si ea muribunda . Editorialul are dreptate cand afirma ca liberalii se duc la fund sub greutatea mediocritatii lor , ceea ce este grav , este faptul ca ne ducem si noi impreuna cu ei . Se poate face ceva ? Credem ca nu se poate face nimic cu astfel de politicianisti si pseudopartide . Dar mai ales cu electoratul creat si " educat " pe masura si potrivit intereselor lor . Oricum , liberalii si-au semnat sentinta de lichidare din momentul in care s-au inhaitat cu pesedistii in USL . La fel . pedelistii cand au facut la fel cu liberalii .In consecinta , despre ce doctrine si ideologii vorbim ?