Edilul Valentin Saghiu, secondat la Murfatlar de Ilie Manea de la ALDE

În asemenea condiții, noul for legislativ local a început efectiv munca, cu atât mai mult cu cât există diverse proiecte în interesul cetățenilor.În acest context, administrația publică locală din orașul Murfatlar are în lucru mai multe proiecte prin care intenționează să reabiliteze locurile de joacă, să asfalteze toate drumurile și să ofere șansa ca tinerii să aibă o locuință proprie. Pe de altă parte, administrația locală se îngrijește și de asigurarea siguranței cetățenilor din oraș.„Am făcut un pas important în asigurarea siguranței cetățenilor. Vreau să ne simțim în siguranță pe străzile din Murfatlar și Siminoc și să îi descurajăm pe cei care comit infracțiuni. Prin montarea camerelor video de supra-veghere am redus numărul dosarelor penale cu 40% în 2015, față de anul 2014. Sistemul de supraveghere și-a atins scopul, acela de reducere a infracționalității. Cele 40 de camere sunt cu ochii în patru 24 din 24 de ore, 7 zile din 7. Există un plan ca investițiile în acest sens să continue, respectiv, sistemul să fie extins și în Siminoc, iar numărul camerelor va fi suplimentat și în Murfatlar”, a mai adăugat primarul Valentin Saghiu.De asemenea, șeful administrației locale din Murfaltar a mai spus că este optimist în privința programului ce vizează construcția unui bloc ANL în localitate deoarece documentele ce fac referire la proiect au fost finalizate.„Mulți dintre tineri își doresc locuri de casă sau chiar un apartament sau o garsonieră, dar puțini și le pot permite. Am dat locuri de casă la Siminoc. Am găsit deja și alte terenuri care vor fi lotizate și oferite tinerilor care își doresc să își construiască propria locuință. Pentru ceilalți, însă, sper că va fi gata, până la sfârșitul acestui an, blocul ANL de pe strada Alexandru Ioan Cuza. Vor fi amenajate 24 de locuințe (12 apartamente și 12 garsoniere) pentru tineri. Costul investiției se ridică la aproximativ 500.000 euro. Programul este adresat tinerilor până în 35 de ani. Vreau să mai construiesc cel puțin încă două blocuri prin acest program. În acest sens, avem deja aprobarea pentru un nou bloc ANL și, imediat după finalizarea celui în curs, vom demara următoarea lucrare”, a spus Valentin Saghiu.