Edilul Cristian Radu a marcat 8 Martie alături de femeile din Mangalia

La fel ca și în anii trecuți de când a fost ales în fruntea administrației publice din Mangalia, edilul Cristian Radu nu a ratat nici în acest an data de 8 Martie și a profitat pentru a felicita cât mai multe locuitoare din municipiul pe care îl conduce.„Chiar dacă afară, primăvara încă se străduiește să-și facă simțită prezența, ziua de 8 Martie ne umple inimile de bucurie și recunoștință față de mamele, soțiile și fiicele noastre. Pentru a marca semnificația Zilei internaționale a Femeii, în dubla calitate pe care o am, aceea de primar al municipiului Mangalia și președinte al organizației locale a PNL, am încercat să urez personal «La mulți ani!» cât mai multor doamne și domnișoare din orașul Mangalia. Împreună cu mai mulți colegi liberali, ne-am deplasat în diferite zone ale orașului, unde am oferit flori și am transmis toate gândurile bune celor pe care astăzi le sărbătorim, cu toții. Pe această cale, mulțumesc din nou doamnelor din Organizația de femei a PNL, care m-au invitat, recent, la un eveniment organizat de dânsele, în spiritul acestei zile”, a spus primarul Mangaliei, Cristian Radu.