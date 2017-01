Edilii constănţeni nu au scăpat nici acum de „greaua moştenire“ a fostelor conduceri locale

Edilii constănțeni nu au scăpat nici acum de „greaua moștenire“ a fostelor conduceri locale

În condițiile crizei actuale, când bugetele administrațiilor locale se află în colaps, primarii constănțeni au o grijă în plus: datoriile lăsate „moștenire” de către foștii edili. Situația este valabilă pentru primarii din Hârșova, Grădina și Nicolae Bălcescu, care trebuie să rezolve problemele și proiectele nefinalizate din anii anteriori. Există însă și excepții, unii primari preluând mandatul fără probleme restante. Primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag, a declarat că, lunar, administrația locală trebuie să plătească 60.000 de lei, reprezentând ratele și dobânzile pentru un împrumut contractat de către fostul edil, Ionel Chiriță, în timpul ultimului său mandat. „Cred că înainte de campania electorală pentru alegerile locale, Ionel Chiriță a luat un împrumut de 3.500.000 de lei. Însă acești bani nu se regăsesc în lucrări vizibile. La o ședință de Consiliu Local, i-am cerut să ne arate și nouă unde au fost direcționați acești bani și nu a știut să ne spună”, a explicat Nădrag. Potrivit actualului primar, administrația locală ar mai avea dreptul să ia împrumut alte 1.500.000 de lei. „Eu nu vreau să îndatorez Primăria și voi renunța la această variantă”, a adăugat Nădrag. Mai mult, edilul democrat-liberal s-a arătat decis să ceară organelor abilitate să realizeze expertize tehnice, economice și juridice ale tuturor investițiilor derulate de către Chiriță. Nădrag nu a negat faptul că există mai multe proiecte începute de fosta conducere și pe care el vrea să le continue. Este vorba despre realizarea unui azil de bătrâni, unde Tudorel Nădrag mai are de achitat 1.000.000 de lei pentru a finaliza lucrarea, și amenajarea unui centru pentru persoanele abuzate. „Acest centru este finalizat în proporție de 85%, dar mai avem de achitat 700.000 de lei dacă vrem să îl terminăm. Acum, încercăm să includem cele două proiecte într-un program derulat prin Ministerul Muncii prin care am putea beneficia de finanțare europeană”, a mai spus el. Fostul primar, acum consilier li-beral, Ionel Chiriță, a recunoscut că a luat două împrumuturi în timpul mandatului din 2004-2008: unul de 3.500.000 lei și unul de 1.500.000 de lei. Chiriță a declarat că primul împrumut a fost folosit pentru a asigura cofinanțarea unor proiecte. Potrivit afirmațiilor sale, acești bani au fost utilizați pentru proiectele ce vizează căminul de bătrâni, centrul persoane abuzate și victime ale violenței în familie, precum și pentru centrul de zi pentru copiii din familiile defavorizate. O parte din sumă a fost folosită și pentru amenajarea unei clădiri unde își au sediul mai multe filiale ale unor instituții publice deconcentrate. „Nu știu sigur, dar cred că banii din cel de-al doilea împrumut au rămas neconsumați”, a menționat tot el. În plus, Chiriță a ținut să precizeze că aceste împrumuturi nu au putut fi contractate fără hotărârea Consiliului Local din care făcea parte și Tudorel Nădrag, în calitate de ales local. „Cât timp a fost consilier, el nu s-a opus deloc proiectelor de hotărâre care vizau în mod direct aceste împrumuturi. Dimpotrivă. A fost de acord și cu obiectivele care trebuiau să fie finanțate cu acești bani”, a completat el. Grădina își așteaptă buldo-excavatorul Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, s-a plâns de faptul că nici acum nu a primit buldo-excavatorul pentru care fostul primar, Ion Melcea, a plătit, la sfârșitul lui 2006, aproximativ 150.000 de lei. Iacobici a mai declarat că a făcut plângeri penale împotriva lui Melcea și așteaptă ca acestea să fie soluționate. Iacobici l-a acuzat pe Melcea de abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijență în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. „Ne-a lăsat foarte multe datorii. Apoi, s-au realizat multe lucrări pentru care nu există hotărâri de Consiliu și, acum, vin tot felul de firme să ne ceară bani”, a mai explicat ea. În total, datoriile se ridică la aproximativ 100.000 de lei. Și administrația Nicolae Bălcescu are de plătit pentru o serie de proiecte începute în timpul mandatului fostului edil, Paul Mocanu, care nu au fost finalizate și nici achitate. Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentații Primăriei, suma totală necesară acoperirii acestor investiții se ridică la 500.000 de lei. „Un caz fericit“ Adrian Stan, edilul orașului Techirghiol, se consideră „un caz fericit”. „La mine nici nu se pune problema de o astfel de moștenire din partea fostului primar. Dimpotrivă. La sfârșitul mandatului său, Gheorghe Zamani mi-a lăsat aproximativ 3.000.000 de lei la buget”, a declarat Stan. Mai mult, actualul primar a precizat că a colaborat foarte bine cu Zamani, continuând mai multe proiecte schițate de acesta, precum reabilitarea Casei de Cultură sau realizarea parcului terapeutic. Moștenire din tată în fiu Primarul comunei Vulturu, Eugen Marius Berbec, a declarat că există o tendință, pe care o manifestă în general edilii aflați la primul mandat, de a arunca vina pe fosta conducere. „Nu este cazul aici”, a spus ferm el, adăugând că nu au fost probleme în preluarea mandatului de la tatăl său, Neculae Berbec. Tot el a precizat că a continuat câteva proiecte începute de tatăl său, precum construirea unei săli de sport și realizarea rețelei de apă și canalizare, acesta din urmă fiind inclus într-un proiect ce ar putea primi finanțare europeană.